Zlatko Zahović praznuje: bogatih in prvih 50 let

Zlatko Zahović praznuje. Danes bo dopolnil 50 let. Najboljši strelec slovenske nogometne reprezentance, najboljši nogometaš v samostojni Sloveniji, najboljši klubski športni direktor, slovenski junak. Kot bi mignil, je minilo prvih 50, v katerih je Mariborčan spisal življenjsko zgodbo za uspešnico. A je ostalo še za nadaljevanje ali dve, za drugih 50 let, v katera je vstopil v zanj nenavadni vlogi: s kavča. V dresu slovenske reprezentance se je počutil najbolje in v njem pisal zgodovinska poglavja. FOTO: Igor Zaplatil Ne dobesedno, a Zlatko je na zasluženem odmoru. A mož, kot je on, najbrž še ...