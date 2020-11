Že jutro napovedalo čudovit dan

Na dvodnevni prireditvi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Ruki sta zmagi slavila Nemec Markus Eisenbichler in prvič Norvežan Halvor Egner Granerud. Za najboljšo slovensko uvrstitev je minuli konec tedna na Finskem poskrbel Bor Pavlovčič, ki je v soboto pristal na sedmem mestu.



Tako je 22-letni Mojstrančan potrdil, da njegovi dobri skoki na uvodni postaji pred tednom dni v Visli, kjer je novo sezono odprl z 20. mestom, nikakor niso bili naključni. Še kanček bolje mu je kazalo po uvodni seriji, ko je bil celo peti. Tako se je Pavlovčič prvič prebil med deseterico; prej se je najvišje zavihtel s 16. mestom v Saporu 2016.



Že zaradi svojega najodmevnejšega dosežka doslej bo to finsko prizorišče ohranil v še lepšem spominu. »Ruka mi je zelo všeč, že zjutraj je bilo tu čudovito. Ves dan sem užival, na skakalnici pa še toliko bolj,« je zaupal Pavlovčič in o svojih skokih dejal, da je med prvim izjemno užival, v drugega pa se mu je prikradla malenkostna napaka. »Končni rezultat pa je zame odličen,« je bil pod masko nasmejan mladi član ND Rateče Planica.

Lanišek spet na pragu stopničk

Ob Boru, ki je včeraj zasedel 17. mesto, si je v soboto pohvalo glavnega trenerja Gorazda Bertonclja prislužil tudi Žiga Jelar (13.), ki je v primerjavi z Vislo opazno stopnjeval svoje nastope, do točk pa sta se od naših dokopala še Anže Semenič (24.) in Peter Prevc (29.). Ob Tilnu Bartolu (33.), ki je vknjižil drugo zaporedno ničlo, je v soboto praznih rok ostal tudi Anže Lanišek (39.), ki je bil še v poskusni seriji – tako kot v Visli – šesti. Domžalski as je bil včeraj naš najboljši kot deseti, po prvem »polčasu« pa so se mu kot tretjeuvrščenemu spet nasmihale stopničke. Jelar je znova doskočil na 13. mesto, Prevc pa si je z 18. mestom priskakal najboljšo uvrstitev v sezoni. Že v uvodni seriji so izpadli Bartol (32.), Semenič (37.) in Timi Zajc (39.).



Rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi je z drugim mestom za Granerudom ubranil Eisenbichler. Toda 29-letni Bavarec kljub odličnima uvrstitvama ni bil popolnoma zadovoljen. »Vse je bilo v redu, le doskok, na katerem sem veliko delal poleti, ni bil najlepši. To me malo jezi,« je bil po blesteči sobotni zmagi samokritičen Eisenbichler, seveda vesel, da je v takšni formi.



»Od daleč je morda videti preprosto, toda za vsem tem stoji ogromno dela in prav nič ni samo po sebi umevno. Ker vem, da se lahko vse hitro obrne navzgor ali navzdol, bom moral še naprej vsak dan trdo garati, če bom želel ostati v vrhu,« je pojasnil svetovni prvak z velike naprave v Innsbrucku 2019, ki se že zelo veseli tudi SP v smučarskih poletih čez deset dni v Planici, kjer je sicer marca lani prvič okusil slast zmage v svetovnem pokalu.