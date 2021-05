Vijolični še ne obupujejo

V 1. SNL je vodilo raje gol manj kot gol več. Tudi ekspresna končnica s tekmami na vsake tri, štiri dni ima podobno rdečo nit: vodilni dvojec, Olimpija in Maribor, snujeta načrt, kako zapraviti čim manj točk in ne, kako jih čim več osvojiti. Olimpiji gre v tem ritmu bolje, a je treba računati še z Muro in Domžalami. Prvi tekmi 32. kroga bosta danes v Šiški in Mariboru, jutri bosta v Murski Soboti in Domžalah, v četrtek v Kidričevem. Ljubljana: Bravo – Celje (danes, sodnik Roberto Ponis, 15.00): Razmere po malem vznemirjajo domači tabor. Zakaj? Zmaga Celja (in morda Aluminija) tudi Bravo...