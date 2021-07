Veliko bo odvisno že od Tinine prve borbe

Tina Trstenjak je leta 2012 v Londonu, kjer je Urški Žolnir kot partnerica za sparing pomagala do lovorike v kategoriji do 63 kilogramov, od blizu videla, kako se osvoji naslov olimpijske prvakinje v judu. Očitno je bila to zanjo nadvse dragocena izkušnja: štiri leta pozneje je namreč na spektaklu v Riu de Janeiru na podoben način odkorakala na Olimp in tako na prestolu nasledila svojo klubsko kolegico pri najuspešnejši slovenski ekipi Z'dežele Sankaku.



Čeprav Trstenjakova pred svojim jutrišnjim dnevom D v Tokiu, kjer bo danes ognjeni krst na OI prestala Kaja Kajzer (do 57 kg), ni podrobneje razkrila svojih pričakovanj, ni skrivnost, da znova meri zelo visoko. Nič čudnega, ko pa celjska šampionka že vrsto let spada med najboljše judoistke na svetu.



»Rekla bom kot vedno: želim si prikazati dobre borbe, kajti z njimi bo prišel tudi vrhunski rezultat,« olimpijska prvakinja dobro ve, kako se osvaja kolajne na največjih tekmovanjih. Na tatamijih je osvojila že vse, kar se je osvojiti dalo: ob olimpijski lovoriki iz Ria ima v svoji vitrini – če se osredotočimo le na najžlahtnejša odličja – še zlato kolajno s svetovnega prvenstva (Astana 2015) ter tri naslove evropske prvakinje (Kazan 2016, Varšava 2017 in Lizbona 2021). Le kaj naj torej Tina ob vseh naštetih uspehih pričakuje drugega kot nov napad na odmeven dosežek.

Veliko pričakuje od sebe in drugih

»Že od nekdaj sem takšna, da veliko pričakujem od sebe in tudi od drugih, zato sem hitro razočarana,« je zaupala Trstenjakova, ki je na Japonsko odpotovala kot št. 2 na lestvici svetovnega združenja (IJF). Na vrhu kraljuje francoska zvezdnica Clarisse Agbegnenou, od katere je bila varovanka trenerja Marjana Fabjana boljša v velikem finalu olimpijskega turnirja pred petimi leti v Braziliji. V Tokiu bo poskušala 30-letna Celjanka v uvodnem krogu potrditi vlogo velike favoritinje proti Južnokorejki Heeju Han, ki sicer kot 28. v točkovanju IJF ni izpolnila norme za nastop na OI.



V primeru pričakovane zmage se bo Trstenjakova v drugem krogu najverjetneje pomerila s Španko Cristino Cabana Perez (37.), ki je – podobno kot Hanova – vabilo za nastop na največji športni prireditvi prejela prek posebne celinske kvote. V četrtfinalu bo najboljšo slovensko judoistko, če se ji v uvodnih dveh dvobojih ne bo kje zalomilo, pričakala bodisi Kubanka Maylin Del Toro Carvajal (10.) bodisi Venezuelka Anriquelis Barrios (12.).



Če bo Tina uspešna, bo njena polfinalna tekmica najverjetneje japonska zvezdnica Miku Taširo (3.), iz zgornjega dela žrebnega seznama naj bi se v zaključni dvoboj uvrstila Clarisse Agbegnenou. »Konkurenca je izjemno huda. Tu nista le Clarisse in Miku, proti kateri doslej še nisem našel pravega odgovora, zelo resno je namreč treba računati tudi s Kubanko, Kitajko (Junxio Yang), Mongolko (Gankhaich Bold), Venezuelko ... Veliko bo zagotovo odvisno od Tinine prve borbe. Zelo pomembno bi bilo, da na začetku ne bi izgubila preveč energije,« je poudaril celjski strokovnjak Marjan Fabjan.

