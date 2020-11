V Visli že po zalet za Planico

LJUBLJANA • V Visli bodo dali danes trenerji na uradnem treningu (15.45) in v kvalifikacijah (18.00) svojim varovancem znak za prve smučarske skoke v novi sezoni svetovnega pokala. Slovenski selektor Gorazd Bertoncelj je na Poljsko odpeljal sedem skakalcev, od katerih se nadeja, da bodo dobro odrinili v predolimpijsko zimo 2020/21.

Na veliki napravi v Visli si bodo poskušali od Slovencev nastop na nedeljski posamični tekmi (16.00) zagotoviti Tilen Bartol, Žiga Jelar, Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Anže Semenič in Timi Zajc. Katera četverica bo branila naše barve na jutrišnji ekipni preizkušnji (16.00), bo Bertoncelj določil po kvalifikacijah.



Glavni in odgovorni v slovenski vrsti upa, da bodo fantje na Poljskem ponovili svoje najboljše skoke s treningov v Kranju in Planici. »Želimo si, da bi nam uspel start, ki bi nas zadovoljil in bi nam zagotovil mirno nadaljevanje. Rad bi, da bi bili konkurenčni tako posamično kot moštveno,« je poudaril Bertoncelj, ki bi bil za začetek zadovoljen z enim reprezentantom med deseterico. Na ekipni preizkušnji bo meril na stopničke ali uvrstitev blizu njih.



Pred letom dni so naši orli na moštveni tekmi (v postavi Lanišek, Semenič, Zajc in P. Prevc) pristali na nehvaležnem četrtem mestu, med posamezniki pa je za veselje v slovenskem taboru poskrbel Lanišek, ki se je kot drugouvrščeni za Norvežanom Danielom Andrejem Tandejem prvič v svetovnem pokalu zavihtel na oder za najboljše skakalce na svetu. Zajc v boljši formi kot lani Dober start bo letos toliko pomembnejši zaradi zgodnjega termina svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, ki bo že čez tri tedne v Planici. Slovenski selektor bo za spektakel na letalnici bratov Gorišek prijavil šesterico tekmovalcev, med katerimi bo po uradnem treningu izluščil četverico. Skakalce za planiško prvenstvo bo imenoval po preizkušnjah v Nižjem Tagilu (5. in 6. decembra), kar pomeni, da imajo na voljo le pet posamičnih tekem, da prepričajo 44-letnega Kranjčana.

»Kriteriji za nastop v Planici so že znani: po prvem je to uvrstitev med deseterico v skupnem seštevku za svetovni pokal po Nižjem Tagilu, po drugem dve posamični uvrstitvi do šestega mesta in po tretjem kriteriju o tem odloči trener,« je Bertoncelj razkril, kako bo izbral letalce, s katerimi bo napadel želeno kolajno na bližnjem prvenstvu v dolini pod Poncami. Žlahtno kovino si je sicer za cilj zastavil tudi za februarsko-marčevsko nordijsko SP v Oberstdorfu.



Med slovenskimi skakalci je lov na planiško odličje že lani napovedal Timi Zajc, ki se že neizmerno veseli današnjega starta sezone svetovnega pokala. »Končno! Mislim, da že vsi komaj čakamo na začetek. Poleti smo imeli veliko preverjanja in bolj malo tekem, zato je skrajni čas, da se spet pomerimo med seboj,« je omenil 20-letni as iz Hramš, vesel, ker je v zadnjem obdobju dobro skakal. Čeprav je – kot je ocenil – bolje pripravljen kot v enakem obdobju lani, pa za Vislo ni želel ničesar napovedovati, ker ne ve, v kakšni formi so tekmeci ...