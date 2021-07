Upal na Tokio, a vsem želi srečo

Tadej Pogačar (6), Primož Roglič (3) in Matej Mohorič (2) so Sloveniji prikolesarili 11 etapnih zmag na Touru. Po kolesarski kakovosti bi se jim na seznamu lahko pridružil še Luka Mezgec, ki je bil temu blizu lani z dvema 2. mestoma. Letos se je moral sprijazniti z vlogo pomočnika na Touru in s tem, da ga ni v olimpijski reprezentanci. »Kar zadeva porabo energije, je bil letošnji Tour zelo podoben lanskemu. Celotna karavana je morda dirkala bolj agresivno kot v letu 2020. V pobegih ni bilo složnosti med ubežniki, veliko je bilo samostojnih napadov od daleč. Počutil sem se zelo dobro, morda sem dirko končal v boljši pripravljenosti kot lani. Zato se veselim nadaljevanja sezone,« je Mezgec namignil, da je imel v nogah nadgradnjo lanskih 2. mest, a so bile prioritete v njegovi ekipi BikeExchange drugačne. V ekipi iz Avstralije so se osredotočili na avstralskega sprinterja Michaela Matthewsa, ki sicer ni slavil etapne zmage, a je bil do zadnjega v igri za zeleno majico, ki jo je osvojil Mark Cavendish. »Nisem upal na priložnosti zase, ker sem vedel, s kakšno nalogo odhajam na Tour. Vse do konca smo se potegovali za zeleno majico, Matthews bi jo lahko celo osvojil v Parizu, če bi se Cavendish zapletel v težave. Nimam si kaj očitati, sem profesionalec, vem, zakaj sem podpisal pogodbo in kakšno je moje delo,« je povedal najboljši slovenski sprinter, ki je bil na Elizejskih poljanah na 4. mestu pred svojim kapetanom, priložnost za mesto na vrhu pa je imel še v 12. etapi (zmagal je Nils Politt), v kateri so se ga drugi ubežniki otresli že daleč pred ciljem in je končal na 5. mestu. Adut na SP v Flandriji Mezgec je drugi dan letošnjega Toura, 27. junija, dopolnil 33 let in jasno je, da ne bo imel prav veliko priložnosti za nastop na OI. »Upal sem na pot v Tokio. Po pogovoru s selektorjem Andrejem Hauptmanom pred kakšnim mesecem smo bili trije kolesarji v igri za dve mesti. Oba šampiona sta bila potrjena, Jan Polanc, Jan Tratnik in jaz pa smo se borili za preostali mesti. Selektor se je odločil zanju in vsem želim veliko sreče. Super ekipa so in verjamem, da bo vsak opravil svoje delo in bo rezultat odličen,« Kranjčan želi vse dobro rojakom. Kako naj se lotijo boja za kolajno? »Ne vem, v kakšnem stanju bo Pogačar prišel s Toura. Po takšnem uspehu je veliko adrenalina, za nameček je le pet dni premora, vmes pa potovanje, časovna razlika. Imeti bi moral super dan, da bi lahko naredil dober rezultat. Glede na dogodke na Touru pričakujem, da bo Roglič kapetan, tisti, za katerega bo dirkala slovenska reprezentanca. Bil je super pripravljen, odstopil je zaradi padca, ki ni odnesel njegove forme. Po nekaj dneh je prišel k sebi, noge so ostale močne, pripravljen bo in lačen zmage,« je dejal Mezgec, pred katerim je tekmovalni premor do Vuelte. »Vse je jasno, tudi tam bo Matthews moj varovanec,« o španskih načrtih pravi Mezgec, ki bo na svoj račun prišel na septembrskem SP v Flandriji. »Svetovno prvenstvo bo podobno belgijski klasiki, Mohorič in jaz bova kapetana, če bodo noge še prave,« se Mezgec nadeja, da bo z vrhunskim rezultatom spet pokazal, koliko velja.

