Tuchel je dal lekcijo Guardioli

Ko je Chelsea leta 2012 v Allianz Areni po 11-metrovkah premagal Bayern in prvič osvojil ligo prvakov, je bila to tudi po besedah Thomasa Tuchla kraja, saj so bili Bavarci za razred boljši (streli 35:9, koti 20:1). V soboto zvečer je Nemec v Portu modre popeljal do več kot zaslužene zmage. Chelsea je bil boljši od Manchester Cityja v vseh pogledih, predvsem taktičnem, odločilni zadetek Kaija Havertza pa je bil pika na i na stadionu Dragao.



Medtem ko City in Pep Guardiola že pet let neuspešno naskakujeta evropski vrh, je Tuchel pokazal, kaj se da storiti v zgolj štirih mesecih. Ko je za lanski božič zamenjal Franka Lamparda, je bil Chelsea deveti v premier league, edini cilj je bil osvojiti četrto mesto, ki prinaša ligo prvakov. Da bi jo lahko osvojil, ni pomislil nihče. Toda premik je bil opazen, Chelsea je postal obrambna trdnjava in je na 30 tekmah kar 19-krat ohranil mrežo nedotaknjeno. Tudi v finalu. Hkrati je do popolnosti razvil tranzicijo in akcija za zadetek Havertza je bila kot iz učbenika. Timo Werner je naredil prostor, v katerega je s filigransko natančnostjo žogo poslal Ben Chilwell, Havertz je z enim magičnim dotikom ostal pred praznimi vrati ... Guardiola si je na drugi strani zamislil tako zapleteno taktiko brez klasičnega napadalca, da niti igralci niso vedeli, kaj jim je storiti. Ocena Katalončevega obdobja na Etihadu bo na koncu odvisna od tega, ali bo osvojil ligo prvakov ali ne. Šejk Mansur o tej lovoriki sanja, odkar je prevzel klub leta 2008 in vanj samo za odškodnine vložil dve milijardi evrov. Guardiola je želel Tuchlu pripraviti presenečenje, potem ko je Chelsea pred tem dvakrat premagal City, presenetil pa je zgolj svoje igralce. Ko je moral kapetan Kevin De Bruyne omotičen zapustiti igrišče po trku z Antoniom Rüdigerjem, je bil City zadnje pol ure brez možganov. Petnajst let čakal na slavo N'Golo Kanté je bil morda najboljši posameznik na igrišču, a največ slavospevov gre Tuchlu, ki je lani kot trener PSG izgubil finale proti Bayernu, kar je njegovo zmago naredilo še slajšo. Zdaj mu bo Roman Abramovič na mizo dal donosno pogodbo, vendar je težko reči, ali bo na Stamford Bridgeu pognal globoke korenine. Chelseajevi stolčki se pogosto tresejo, ad hoc menjava se mu je obrestovala tudi pred devetimi leti, ko je odstavljenega Andreja Villasa Boasa zamenjal pomočnik Roberto di Matteo in takoj osvojil ligo prvakov, nakar se je poslovil tudi on. »Imamo močno vez, smo skupina igralcev, ki se zna braniti in ima odgovor na vsako situacijo. Takoj ko bomo končali slavje in ponotranjili ta uspeh, bomo nadaljevali rast, razvoj in učenje, da bi postali še boljši,« je povedal 47-letni Tuchel, ki se dobro zaveda, da je imel Chelsea 19 točk manj od Cityja v premier league. Thiago Silva, še eden, ki je lani izgubil finale s Parizom, po zmagi ni pozabil na Lamparda: »Brez Franka nas ne bi bilo tukaj, upam, da je ponosen na nas.« V polno je v 42. minuti zadela 80-milijonska okrepitev Havertz. »Na to sem čakal 15 let,« je od ponosa žarel Nemec, otrok Chelseaja Mason Mount pa je dodal: »V tem trenutku smo najboljša ekipa na svetu. Tega nam nihče ne more vzeti.« Guardiola? Čeprav je njegova milijardo evrov vredna ekipa sprožila le en strel v okvir vrat, ni bil črnogled: »V drugem polčasu smo bili briljantni, bili smo pogumni. Zaslužili bi si gol. Nekega dne bomo nazaj.« Peter Zalokar

