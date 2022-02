Tokrat se je postavil na Đokovićevo stran

Uvodno nalogo v vlogi zveznega kapetana slovenske moške teniške reprezentance je Grega Žemlja opravil zelo dobro, potem ko je septembra lani v Portorožu popeljal našo vrsto do zmage nad Paragvajem. Zdaj je pred njim in njegovimi igralci izziv gostovanja v Čilu, kjer bo poskusila Slovenija v kvalifikacijah za 1. svetovno skupino Davisovega pokala presenetiti gostitelje.

Kako ocenjujete stanje v reprezentanci?

»Ekipo povezujemo, vadimo skupaj, igralci med seboj sodelujejo, dopolnjujejo drug drugega, sodelujemo tudi trenerji. Pomembno je medsebojno zaupanje in spodbujanje, to lahko pomaga k napredovanju v naslednjih letih. Na reprezentanco pa gledam kot na posrečeno zmes mladosti in izkušenosti.«

Ste zadovoljni z naborom igralcev, ki lahko merijo na mesto v udarni zasedbi?

»Moramo si priznati, da je v bistvu nastala vrzel po uspešnem rodu z Blažem Rolo, Aljažem Bedenetom in Blažem Kavčičem. A uveljavlja se solidna selekcija mlajših od 20 let. Bor Artnak je 28. na mladinski lestvici ATP, veliko obeta tudi Sebastian Dominko. Na vrata reprezentance trkata Matic Križnik in Žiga Švec.«

Bi lahko v naslednjem rodu slovenskega moškega tenisa dočakali, kar je na ženski sceni dosegla Tamara Zidanšek?

»Že primer Artnaka je dober temelj. Vsi, ki smo tu zbrani, smo si na jasnem, da je za mesto v top 100 svetovne lestvice treba vložiti veliko dela.«

Ogromno bo treba vložiti tudi konec tedna v boju s Čilenci za uvrstitev v 1. svetovno skupino Davisovega pokala. Gostitelji bodo s Cristianom Garinom, 27. na lestvici ATP, favoriti.

»Seveda bodo favoriti, povrhu mi za to tekmo nimamo izkušenih Bedeneta in Kavčiča. A če sem se kaj naučil na svoji športni poti, je to, da greš v vsak dvoboj na zmago, ne glede na to, s kom igraš. Verjamem, da ima tudi to naše moštvo pravi značaj. Veliko je nepredvidljivega v tenisu, ne moreš gledati le podatkov na računalniku. Igrišče lahko razkrije tudi kaj drugega.«

Ali je Kavčičeva reprezentančna in najbrž tudi teniška pot končana?

»To je bolj vprašanje zanj, vem pa, da ima še vedno težave z vnetim zapestjem.«

Kako je z Bedenetom?

»Aljaževo zdravstveno stanje je solidno, a najprej se mora vrniti v ritem rednega vrhunskega treninga. Ni igral od julija lani, šele marca načrtuje prvi turnir. Pred njim je še dolga pot do želene ravni.«

Kot mi je omenil direktor zveze, je po vašem prihodu na mesto kapetana moške reprezentance več reda.

»Drži. Nekoč je bilo res tako, da do zadnjih dni pred zborom ni bilo jasno, kaj kdo dela, kako so razdeljene vloge. Upam, da zdaj uspešno postavljamo novo zgodbo, odnosi v teniški zvezi so dobri, naj tako ostane.«

Kako ste videli zmago Rafaela Nadala na odprtem prvenstvu Avstralije? Vas je presenetil?

»Je in ni. On je že dolgo v vrhu, ta trojica z njim, Rogerjem Federerjem in Novakom Đokovićem je res posebna že po osvojenih lovorikah za grand slam. Navdušen sem, ko zmaga nekdo z vizijo in sistemom dela. Drugi se ukvarjajo s trenerji, vizumi, očeti, protokoli, on pa je za zgled, kako mora igralec delovati na igrišču.«

Kako gledate na Đokovića in njegovo odsotnost v Melbournu?

»Po športni plati sem bil vedno na nasprotni strani, raje sem navijal za druge, tokrat pa sem se postavil na njegovo stran. Ker če pogledam, kam smo prišli kot človeštvo, da zdrav človek ne more vstopiti v državo, se vprašam, kaj se dogaja.«