Stroj se je ogrel za Ljubljančane

Prvo soboška lastovka v celjskem moštvu je bil Nino Kouter. Pozimi so se mu v slačilnici pridružili še trije šampionski soigralci črno-belih, a šele v 26. krogu 1. SNL so Celjani okrepljeni s Prekmurci (Žan Karničnik, Matko Obradović in brez kaznovanega Luke Bobičanca) delovali kot moštvo, ki ima v nogah dinamit in znanje za boljše izide. V derbiju na Bonifiki je zvezna vrsta Celjanov zasenčila gostitelje in po domžalski zaušnici Olimpijinim »ranjencem« poslala tudi jasno sporočilo.

«Morda sta gol in kakovosten tekmec popravila vtis in splošno oceno o tem, da smo odigrali najboljšo tekmo spomladi. Imeli smo že kar nekaj podobnih predstav, le izid se nam ni izšel. Vidi se, da smo v ritmu, igramo dobro, nizamo priložnosti, a smo neučinkoviti. Zelo pomembno je, da je 'Čarli' (Charles Ikwuemesi, strelec edinega gola na Bonifiki, op. p.) zabil gol. To le potrjuje, kako pomembno je, da se ne ločimo na prvokategornike in drugokategornike,« je povedal 29-letnik, ki je z Maticem Vrbancem in Denisom Halilovićem ter ob podpori Lovra Bizjaka v zvezni vrsti vlekel ključne poteze, zaradi katerih so nazadnje le padli Koprčani.

Olimpija bo jutri naslednji pravi preizkus, koliko zmore celjsko moštvo, ki je bilo v Kopru res posebno. Le od zagrebškega Dinama posojeni Daniel Štefulj v začetni enajsterici ni bil »izdelek« slovenskega nogometa. Deloma tudi rojak Matko Obradović, ki je sicer že »naš« in veteran SNL.

Včasih je treba potrpeti

«Vsi igralci so pomembni. Prekmurci bomo slej ko prej ujeli ritem, a je treba biti realen. Vsaka nova zgodba potrebuje nekaj časa, da zaživi,« je opozoril tudi na to, da je včasih treba potrpeti in počakati, da se stroj ogreje. Ki pa bo moral biti jutri proti Olimpiji odlično naoljen.

»Nam je popolnoma vseeno, kakšna je bila zadnja Olimpijina tekma. Pomembno je le to, kako dobri bomo mi. Vem, da imamo kakovost. Pokazali smo jo že v obeh medsebojnih tekmah v tej sezoni,« se je Kouter dotaknil jutrišnjega derbija, od katerega si veliko obetajo tudi Mariborčani. Celjani so bili v tej sezoni prvi, ki so Olimpiji prizadejali poraz. V srhljivki v 9. kolu so nadomestili zaostanek z 0:2 (4:3), v Stožicah so bili blizu druge zmage (0:0). Cilj je še druga zmaga.

»Enkrat smo jim že zabili štiri gole, morda jih lahko zdaj pet? Ne, dovolj bo 1:0, le da bodo tri točke naše,« je spomnil in napovedal zvezni igralec z vztrajnostjo pitbulla, ki Olimpiji priznava veliko igralnih odlik. »Presenetila me je, igra z dobrim pretokom žoge, nadzorom in ustvarja priložnosti. Ima tudi slabosti, razkriti jih bomo poskušali na tekmi,« ni želel odkrivati, na kakšen način bodo poskušali zagreniti življenje zeleno-belim.