Slovenci v Münchnu: v gostilni cenejše pivo kot med navijači

Že uvodna tekma slovenske reprezentance na letošnjem nogometnem euru v Stuttgartu bo navzočim ostala v prav posebnem spominu, toda prihajajoči veliki četrtkov dvoboj Slovenije in Srbije na brezhibni zelenici münchenske arene naj bi ponudil še več adrenalina, vsekakor pa bo med Slovenci pritegnil več zanimanja kot omenjena premiera.

Takrat je našo izbrano spremljalo s tribun dobrih 10.000 rojakov, v četrtkovem popoldnevu bi jih utegnilo biti še dvakrat toliko. Kar pa ne preseneča: München je med vsemi prizorišči tega prvenstva najbližje Sloveniji, obenem pa gre še za prestiž z eno od reprezentanc iz nekdanjega skupnega prostora v jugoslovanski federaciji. In za povrh so Kekovi fantje v Stuttgartu z remijem proti favorizirani Danski spodbudno odprli euro 2024 in tako tudi v domovini zanetili močnejši ogenj pričakovanja naslednje tekme.

Slovenski navijači so se v Stuttgartu odrezali z glasnim navijanjem, v Münchnu jih bo še več. FOTO: Leon Vidic

Očitno se bo prvič doslej zgodilo, da bo množica slovenskih privržencev v mestu brez vstopnic, to se že vrsto let dogaja Angležem, Škotom, Nizozemcem ali v prejšnjih dneh tega eura Albancem v Dortmundu ter našim sosedom Hrvatom v Berlinu in nazadnje Avstrijcem v Düsseldorfu. Bavarska metropola, po uvodni tekmi prvenstva med Nemčijo in Škotsko zdaj tako drugič prizorišče tekme, je številnim Slovencem dobro znana. Nekateri so si tu ustvarili bivališče, drugi potujejo zaradi poslovnih obveznosti ali sorodstvenih in zasebnih vezi, tretji obiskujejo Oktoberfest, muzeje, Bayernove nogometne tekme ... Mesto poldrugega milijona prebivalcev slovi tudi po številnih pivskih vrtovih, tem pa so zdaj v Münchnu dodali še več navijaških con.

Osrednja je v Olimpijskem parku, tam si tekmo na mogočnem zaslonu lahko ogleda do 25.000 ljudi. Cena za pol litra piva je 6,50 evra. Kot se za to mesto spodobi, ponujajo tudi litrsko pivo (13 evrov), ob tem je treba dodati kavcijo, po nemško Phand, treh evrov za plastični kozarec. Znesek ob vrnitvi kozarca vrnejo, lahko pa ga seveda vzameš za spomin. Tako je v nemškem prostoru vedno tudi na božičnih trgih, le da takrat po navadi pogosteje s skodelicami čaja, kuhanega vina ali punča. Pollitrske brezalkoholne pijače prodajajo v navijaški coni po 5,5 evra, plastenko vode po 4,5 evra.

Tudi jutri bodo slovenski privrženci lepo napolnili tribune. FOTO: Leon Vidic

Cena piva

Cena piva, tega tako priljubljenega hmeljevega napitka med navijači, se v gostinskih lokalih okrog Marijinega trga ter glavne mestne tržnice Viktualiemarkt sicer v Münchnu suče med 4 ter 5,5 evra, tistim, ki se zmrdujejo nad cenami v uradni coni za obiskovalce v Olimpijskem parku, pa sporočajo, da je bil na Terezijinem travniku, znanem kot prireditvenem prostoru Oktoberfesta, na uvodnem koncertu ob začetku eura cenik pijač še višji: voda 5 evrov, coca-cola 6, pivo 7, četrlitrska pločevinka red bulla 5. Tukaj resda ni bilo kavcije kozarcev, jasno pa je, da veliki športni dogodki zahtevajo tudi ustrezno potrošnjo obiskovalcev.

Slovenski navijači pred tekmo med Slovenijo in Dansko. FOTO: Leon Vidic

4 evre stane najcenejše pivo v gostinskem lokalu münchenskega središča.

Slednjim pa na letošnjem euru ostaja v tolažbo, da je München z vso svojo pisano ponudbo v tradicionalnih gostinskih lokalih za žep bolj prijazen od Londona, Pariza, Züricha, Osla, Københavna ...