Slovenci dobili generalko za Peking

Slovenska mešana četverica smučarskih skakalcev je zanesljivo potrdila vlogo favoritov, v katero so jo pred včerajšnjo ekipno preizkušnjo v Willingenu postavljali številni tuji poznavalci tega športa. Ema Klinec (124,5 m in 125,5 m), Cene Prevc (133 m in 128,5 m), Urša Bogataj (124,5 m in 131 m) in Anže Lanišek (141 m in 139 m) so kar tekmovali med seboj, kdo bo prikazal lepši skok, na koncu pa so imeli pred drugouvrščenimi Norvežani Theo Minyan Bjørseth (103,5 m in 110,5 m), Halvorjem Egnerjem Granerudom (137,5 m in 128,5 m), Silje Opseth (132 m in 132,5 m) in Mariusom Lindvikom (138 m in 147,5 m) kar 62,9 točke prednosti!

Na tretjo stopnico odra za najboljše so skočili Avstrijci Eva Pinkelnig (108,5 m in 118 m), Daniel Huber (117 m in 128,5 m), Marita Kramer (144,5 m in 137 m) in Stefan Kraft (130 m in 125 m), ki jih je od slovenskih junakov ločilo že 83,1 točke. Levji delež k podvigu naše ekipe je prispeval Lanišek, ki je bil z 245,5 točke drugi najboljši posameznik tekme za Lindvikom (247,1). Več točk od njiju je zbrala le Kramerjeva (253,6), ki je resda – tako kot vsa dekleta – skakala z višjega zaletišča kot moški.

V Willingenu še posamične tekme

Na veliki Mühlenkopfschanze bodo ta konec tedna še štiri posamične preizkušnje za svetovni pokal, po dve ženski in moški. Najboljše skakalke se bodo danes za točke potegovale od 13. ure naprej, jutri jim bodo nemški prireditelji zeleno luč za začetek tekme prižgali že ob 10. uri, skakalci pa se bodo danes med seboj merili od 16. ure, jutri pa od 15.15. Ker je v Willingen pripotovalo le 28 deklet iz desetih držav in 47 fantov iz 14 držav, so namesto kvalifikacij v obeh konkurencah izpeljali le prologa.

Na vrhu spet Riiber, Vrhovnik 41. Na prvi od treh tekem nordijskih kombinatorcev za svetovni pokal v Seefeldu je veliko premoč potrdil norveški šampion Jarl Magnus Riiber, ki mu je po najboljšem skoku na 7,5 kilometra dolgi preizkušnji zadostoval 18. čas teka za že osmo zmago v sezoni in skupno 44. med elito. Z zaostankom 25,4 sekunde je drugo mesto osvojil Nemec Vinzenz Geiger, tretji pa je bil Avstrijec Johannes Lamparter (+ 30,9). Edini slovenski tekmovalec na startu Vid Vrhovnik (+ 3:10,2), ki bo tudi naš edini kombinatorec na OI v Pekingu, si je med 55 udeleženci iz 13 držav priskočil in pritekel 41. mesto.

Vrhunski nastopi slovenskih skakalcev so odlična napoved tudi za vse posamične tekme v Willingenu in seveda bližnje olimpijske igre v Pekingu, na katerih bo na sporedu tudi preizkušnja mešanih ekip.