Skube: Hitrejši smo, zmagali bomo

Predigre je konec, začenja se zares. Danes ob 18. uri bodo slovenski rokometaši pokazali, kaj so opravili v treh tednih priprav, ki so jih zaznamovali in ovirali proticovidni ukrepi. Že prva tekma na 15. evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem utegne biti ključna, zmaga proti Severni Makedoniji odpira vrata drugega dela, poraz bi jih močno priprl. Fönix Arena v Debrecenu je pripravljena na zanimiv derbi.

Iz mehurčka v Zrečah so se Slovenci preselili v madžarskega, vendar se niso mogli izogniti novi okužbi z različico omikron. Po Urbanu Lesjaku, ki je ostal doma, je nevidni sovrag v osamo poslal še enega vratarja Aljaža Panjtarja. Selektor Ljubomir Vranješ bo tako med vratnici poslal Urha Kastelica in Jožeta Baznika. Nocojšnje tekmece še najbolje pozna Staš Skube, ki je z Vardarjem leta 2019 osvojil ligo prvakov.

»Smo favoriti, vsi vemo, da imamo boljšo ekipo, hkrati pa se zavedamo, da boljši ne zmagujejo vedno, še zlasti na prvih tekmah se pogosto dogajajo presenečenja. Dobro smo se pripravili in verjamem, da bomo igrali tako, kot znamo. Bodo pa Makedonci nevarni, prvo tekmo bodo odigrali na 200 odstotkih, imeli bodo tudi glasno podporo navijačev. Njihovo fanatično borbenost moramo zaustaviti s hitro igro, jih preteči in zmagati,« recept za pomembni točki pozna član Meškov Bresta, ki se bo v novi sezoni preselil k poljskim Kielcam.

»Naš cilj je imeti hladne glave in hitre noge. Vemo, da imajo dva težka krožna napadalca, ki ne igrata v obrambi in se vedno menjujeta. To bi radi izkoristili s hitro tranzicijo in čim več napadi.«

Pod Linom Červarjem in tudi Raulom Gonzalezom so Makedonci stavili na počasne napade in igro 7 na 6, pri Kirilu Lazarovu se je sistem nekoliko spremenil. »Odkar je Kiro selektor, so bolj aktivni, vendar še vedno občasno zamenjajo vratarja s sedmim igralcem,« pravi Skube in prikima na vprašanje, ali bo igranje proti Makedoncem na Madžarskem, kjer je bil član Pick Szegeda, zanj poseben čar: »Gotovo, pri Vardarju sem preživel najlepše čase kariere. Malo je pozitivnega zbadanja, ampak tako je pred vsako tekmo, ko igraš proti nekdanjim soigralcem. Naredil bom vse, da bo Slovenija zmagala.«

V hotelu Lycius v središču mesta blizu Romunije, Ukrajine in Slovaške so poleg Slovencev tudi Danci in Makedonci, ampak stikov med njimi ni. Hotel je razdeljen v tri cone, Črnogorce, zadnje tekmece iz skupine A, so nastanili drugje. Tako se tudi Trebanjec ni mogel pogovoriti z nekdanjimi tovariši iz Skopja. Razmere v hotelu so povsem drugačne kot sicer v Debrecenu, kjer se komaj zmenijo za covid. Nihče ne preverja pogoja PCT, ljudje nosijo maske predvsem zaradi ostrega mraza, ko pridejo v notranje prostore, jih snamejo ...

Trije ločeni svetovi

»V hotelu so trije ločeni svetovi, nikogar ni od zunaj, samo hotelsko osebje in člani reprezentanc. Za varnost je dobro poskrbljeno v primerjavi z nekaterimi drugimi skupinami, zlasti tistimi v Szegedu. Panjtarjev primer pa potrjuje, da nikdar ne veš,« razmišlja 32-letni organizator igre, ki ni želel komentirati odločitve EHF in organizatorjev na Madžarskem, da bodo lahko na tekmah tudi necepljeni gledalci: »Za to nisem pristojen, verjamem, da igralci ne bomo podvrženi tveganim stikom,« pravi Skube, ki se veseli podpore kakih 200 Slovencev na tribunah.