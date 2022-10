Še enkrat z ničle za simpatije gledalcev

Če bi vprašali košarkarje Cedevite Olimpije, po čem so si zapomnili prejšnjo sezono, bi verjetno odgovorili, da po vztrajnem boju za simpatije občinstva. Po uvodnem nezaupanju so se poslovili od evropske sezone pred 12.500 gledalci na domači tekmi z Bursasporom, od regionalne pa pred 9435 navijači proti Crveni zvezdi. Zdaj se za osveženo moštvo vse začenja znova: v nedeljo ob 21. uri bo ob začetku lige ABA gostilo Borac iz Čačka, 12. t. m. pa v 1. krogu evropskega pokala še svoje dolžnike iz Burse.

V 22. sezoni prve lige ABA bo Slovenijo zastopala le stožiška zasedba, kar se je prej zgodilo le pred petimi leti. Krka se je namreč po izpadu pridružila Heliosu in GGD Šenčurju v drugi ligi ABA, med regionalno elito pa jo je nadomestil skopski MZT. A tudi Ljubljančani pričakujejo start malone s točke nič. Od ekipe z začetka prejšnje sezone sta ostala le Edo Murić in Marko Radovanović, od poznejših prišlekov še Yogi Ferrell, Alen Omić, Mirko Mulalić in trenutno poškodovani Zoran Dragić.

Med drugimi so odšli trije najboljši strelci moštva Jaka Blažič (odslej Bahčešehir), Zach Auguste (Bursaspor) in Jacob Pullen, vrzel pa bo poskušala zapolniti sedmerica novincev – organizator Lovro Gnjidić (lani Cibona), branilca Josh Adams (Tasmania JackJumpers) in Marko Jeremić (Mornar), krilo Aaron Harrison (Türk Telekom), krilna centra Amar Alibegović (Virtus Bologna) in Jan Kosi (Krka) ter center Karlo Matković (Mega) – ob pomoči branilca - krila Roka Radovića, povratnika iz zagrebške Cedevite Junior. »Poskušali smo sestaviti daljše moštvo kot lani, ko smo imeli težave s padci ravni energije na pomembnih tekmah. Želimo teči in igrati agresivno, hkrati pa zadržati visok ritem, ko bodo naši nosilci igre počivali na klopi,« poudarja trener Jurica Golemac.

Novi kapetan je optimist

Ob odprtju fronte v ligi ABA lahko sestavimo vrstni red favoritov že na podlagi preglednice udeležencev evropskih tekmovanj: Crvena zvezda in Partizan sta sestavila zelo močni (beri dragi) ekipi za igranje v evroligi, Budućnost in Cedevita Olimpija bosta tekmovali v evropskem pokalu, Igokea v Fibini ligi prvakov.

Na seznamu večno neugodnih tekmecev je še nekaj moštev. Med njimi je tudi Borac, ki je v prejšnji regionalni sezoni zasedel 11. mesto, a v Stožicah klonil zgolj z 80:83. »V pripravljalnem obdobju je ekipa iz Čačka premagala tudi Partizan. Že dolgo je skupaj, goji hitro košarko s številnimi ostrostrelci, s klopi pa jo vodi odlični trener Marko Marinović. Največ bo seveda odvisno od naše predstave, a še ne vemo, kako bomo delovali na tekmah, saj smo premalo časa skupaj,« meni Jurica Golemac.

Edo Murić, po Blažičevem odhodu v Turčijo novi kapetan Cedevite Olimpije, dodaja: »Imamo dobro moštvo, zato bo vsakič cilj zmaga. Zavedamo se, da bomo morali nedeljski dvoboj in vse druge, ki bodo sledili, odigrati maksimalno zavzeto in dati vse od sebe. In ko so tribune polne, nedvomno igramo precej bolje.« Eduardo Brozovič