Ronaldo na tleh, Messi v nebesih

Številni nogometni privrženci so v zadnjih tednih nestrpno pričakovali začetek sezone v nemškem, angleškem in francoskem prvenstvu. Logično, gre za tri močna tekmovanja, v katerem mrgoli zvezdnikov. Pod posebnim drobnogledom sta (bila) tudi Manchester United in PSG oziroma njuna prva zvezdnika Cristiano Ronaldo in Lionel Messi.

Cristianu Ronaldu in Manchester Unitedu je zmanjkalo časa za izenačenje. FOTO: Toby Melville, Reuters

Sloviti angleški klub s stadiona Old Trafford v zadnjem obdobju preživlja zahtevne trenutke in zaman želi uloviti raven igre, ki jo zmorejo Manchester City, Liverpool in Chelsea. Menjaval je trenerje, letos poleti je najel še tvorca zadnjih Ajaxovih uspehov Erika Ten Haga. Podobno velja za Ronalda. Odkar je zapustil Real Madrid, s katerim je osvojil vse, kar se je dalo osvojiti, išče svoj prostor pod soncem, v zadnjem mesecu naj bi iskal tudi nov klub. Gre za pravo telenovelo, v kateri je Portugalec izpustil pripravljalno obdobje moštva, številni navijači pa so se začeli na njegov račun tudi šaliti, saj naj bi ga njegov menedžer Jorge Mendes vsevprek ponujal morebitnim kupcem po vsej stari celini.

Odgovor na vprašanje, kako sta pripravljena Manchester United in Cristiano Ronaldo, je bil hiter in boleč. Na Old Traffordu je prvič doslej zmagal Brighton (1:2), četudi je Ten Hag v drugem polčasu poslal v ogenj tudi Ronalda. Rdeče vrage je z dvema goloma pokopal nemški nogometaš Pascal Gross.

Messi kot akrobat

To je slab obet za Ronalda – z vstopom v igro je resda opazno poživil United –, ki je 5. februarja dopolnil že 37 let. Veliko bolje je odprl sezono Lionel Messi, njegov dve leti mlajši rival, saj se je očitno vendarle našel v majici PSG. Parižani, ki so prav tako dobili novega trenerja (Christopha Galtierja), resda niso imeli primernega tekmeca za realno oceno njihove moči. Clermont, ki je padel z 0:5, je pomladi ostal tik nad vodo (17. mesto).

PSG je igral s tremi napadalci (3-4-3), četudi sta izpustila tekmo Kylian Mbappe in Mauro Icardi. Neymar je prispeval prvi gol in podal za naslednje tri (!) Hakimiju, Marquinhosu in Messiju, slednji je zabil velemojstrska gola za 0:4 in 0:5, posebno slednji – po podaji Paredesa – je bil akrobatski. Zdi se, da je Messi zaživel tudi v Parizu in da lahko pričakujemo od njega velike stvari, četudi bo njegovo srce mesec dni pred mundialom – ta bo med 21. novembrom in 18. decembrom v Katarju – začelo biti le še za Argentino. Tudi o moči PSG bo več znano pozneje: 21. avgusta bo gostoval v Lillu, 18. septembra pa v Lyonu.

Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, nogometaša, ki sta daleč najmočneje zaznamovala 21. stoletje, sta torej v diametralno različnih položajih.