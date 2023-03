Rivalstva so nam dala Rogliča in Pogačarja

Za slovensko kolesarsko družino sta se včeraj zlili bleščeča sedanjost in romantična preteklost. Vsaj v Novem mestu, kjer so z okroglo mizo obeležili 30-letnico prve dirke po Sloveniji. A obujanje spominov se je lahko začelo šele, ko je na dirki po Kataloniji v cilj prikolesaril Primož Roglič (Jumbo Visma).

Večina povabljencev in govorcev pred tem namreč ni zasedla svojih mest. Vsi so prek pametnih naprav spremljali zaključek 2. etape katalonske preizkušnje, tudi prvi zmagovalec dirke po Sloveniji Boris Premužič. In kako je ocenil 2. mesto Rogliča na ciljnem vzponu na Vallter, na katerem ga je presenetljivo ugnal Italijan Gulio Ciccone (Trek Segafredo), za njim pa je zaostal veliki tekmec za končno zmago Remco Evenepoel (Soudal Quick Step)?

»Nehajmo s tem, da je to samo 2. mesto, ustavimo se, to je odlično 2. mesto. Šel je na zmago, a ni nič hudega, če mu ne uspe vedno. Gre naprej in mislim, da bo v prihodnjih etapah še močnejši,« je povedal Premužič, ki vodilnega 33-letnega Kisovčana vidi kot favorita dirke po Kataloniji, kot tudi na Giru, na katerem se bo tudi udaril svetovnim prvakom Evenepoelom.

»Veliko sem v stiku z Rogličem, tako da po mojih informacijah šele prihaja v pravo formo in so tudi zanj zadnji uspehi presenečenje. Kapo dol, mislim, da je z daljšim počitkom po operaciji rame pri sebi naredil nekakšen reset in spet dirka tako, kot zna,« je Premužič navdušen nad letošnjimi petimi Rogličevimi zmagami, tako kot nad devetimi Tadeja Pogačarja (UAE).

Višje ne gre

»Vsa čast, je mogoče doseči še kaj več. Ni mogoče, spustimo se na realna tla,« je dejal 54-letni Ljubljančan, ki je po zmagi na krstni dirki po Sloveniji od 3. do 9. maja 1993 tudi sanjal o nastopih na Touru in Giru. »O tem smo sanjali vsi, jaz sem imel, potem ko sem dirkal v Avstriji in zmagoval tudi tam, imel že vse dogovorjeno za prestop k italijanski ekipi Saeco. To so bili časi velikih dopinških afer, zato je tudi moj odhod v tujino padel v vodo. Tedaj se mi je kolesarstvo zamerilo, za nekaj časa sem ga opustil in se nato vrnil,« se pionirskih slovenskih časov med profesionalci spominja Premužič.

»Rivalstva so bila motor slovenskega kolesarstva v času, ko smo se učili iz nič, kopirali smo od Italijanov, Francozov in drugih. Tudi zdaj, ko smo na vrhu, so rivalstva motor našega razvoja, s tem bomo šli naprej. Ko prideta Pogačar in Roglič na Krvavec, se želijo vsi primerjati z njima, čim dlje zdržati z njima in čim manj zaostati za njima. Tudi doma imam svoja rogliča in pogačarja, enemu moram pripraviti dres Jumba Visme, drugemu ekipe UAE, ki ju nosita, če kolesarita ali igrata nogomet,« se je Premužič vrnil v sedanjost, ki je ne bi bilo brez treh desetletij dirke po Sloveniji. Dvakrat jo je osvojil nekdanji član Adrie Mobil Roglič in dvakrat nekdanji rogovec Pogačar …