Ricco Gross ima velike načrte, veseli ga, da je Fak spet del ekipe

Za krmilo slovenske izbrane vrste v biatlonu je sredi letošnjega maja prijel nekdanji vrhunski nemški tekmovalec Ricco Gross. Ob nedavni predstavitvi nordijskih reprezentanc v Planici si je 52-letni trener iz Bad Schleme na Saškem vzel čas tudi za Slovenske novice ter spregovoril o dosedanjih vtisih, Jakovu Faku in Anamariji Lampič.

Kako to, da ste se odločili za prihod k slovenski reprezentanci?

»Po olimpijskem ciklusu se pogodbe pogosto iztečejo in meni je po koncu prejšnje sezone poteklo sodelovanje z avstrijsko zvezo. Kmalu po tistem so k meni pristopili vodilni možje iz slovenske reprezentance in mi ponudili zelo zanimivo pogodbo, ki sem jo rade volje sprejel.«

Pogodba je štiriletna?

»Da.«

Kakšni so vaši prvi vtisi?

»Na srečo je biatlon kot šport povsod enak. V prvi vrsti gre za kombinacijo hitrega teka in natančnega streljanja. Obema prvinama smo v pripravljalnem obdobju posvetili precej pozornosti. Všeč mi je, kako se odvija celoten proces. Vsi vaši biatlonci in biatlonke so neverjetno ciljno usmerjeni, zelo disciplinirani, zaradi česar je res pravi užitek delati z njimi. Medtem smo že povečali intenzivnost treningov, da bodo dekleta in fantje še hitrejši, pri čemer pazimo na to, da je zmes med trdimi pripravami in počitkom pravšnja.«

Tudi v slovenski vrsti imate opraviti z zmesjo izkušenih in mladih tekmovalcev, kajne?

»To je zelo lepo. Zame je prvič, da imam kot trener opraviti tudi z zelo mladimi športniki. Alex Cisar, Toni Vidmar in Lovro Planko so nadvse predani. Zelo si želijo napredovati in morda bodo tudi oni nekoč dosegli prav takšne uspehe, kakršne je Jakov Fak.«

Kakšno je zdajšnje stanje pri Faku?

»Z reprezentanco je opravil večino priprav in veseli me, da je del moštva, saj sem slišal, da je v preteklosti veliko treniral sam. Ocenjujem, da je v ekipi dobro vzdušje, kar je pomembno za kakovostno delo. Jakov je na dobri poti, da se približa dosežkom, po katerih je že posegal.«

Seveda ne moreva mimo Anamarije Lampič, ki je iz tekaških vrst prestopila v biatlonske. Kaj lahko poveste o njej?

»Vedno je zelo vznemirljivo, kadar se tekačica preseli med biatlonke. To je za vsakogar velik izziv, ki ga lahko premaga zgolj z veliko pretečenega znoja. Toda Anamarija je z odliko prestala vse dodatne treninge. Dobro ve, kaj hoče in kaj si želi doseči. In verjamem, da bo to, kar si je zadala, tudi dosegla.«

Kako visoko se lahko po vašem prebije v biatlonu?

»Zastavila si je zelo visoke cilje, kar je razumljivo, saj že ima kolajne s svetovnih prvenstev. Zaradi tega se ne bo podala na start, da bi bila peta ali šesta. Toda zavedati se je treba, da v prvi sezoni še ne bo tako visoko, ta proces zahteva svoj čas. Če pa bomo dobro izkoristili štiriletno obdobje, se lahko na naslednjih zimskih olimpijskih igrah nekaj izcimi iz tega. Ne dvomim, da bo že prej posegla po vrhu, njen vrhunec pa pričakujem leta 2026.«