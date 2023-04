Rejeva ključavnica izziv za Vipotnika

Olimpija je z ogromno prednostjo petnajstih točk le še sodelujoča v 1. SNL, njen največji tekmec Maribor pa še ni povsem brezskrben. Na voljo je sicer še 24 točk, toda zeleno-beli, ki bodo v nedeljo v Stožicah v 29. krogu gostili zadnje Sežančane, so sile že usmerili v zbližanje z navijači, medtem ko se vijoličnim lahko zatakne v bitki za Evropo. V Novi Gorici jih čaka tekmec, ki se bori za golo preživetje, in prekaljeni trenerski lisjak Edoardo Reja. Celjani lahko upajo tudi na preboj na drugo mesto, Koprčani na še boljše izhodišče bitke za Evropo, ki jo bodo z zadnjo tekmo v nedeljo zabelili še Domžalčani in Sobočani.

Uvod v Celju Pari 29. kroga, danes: Celje – Kalcer Radomlje (15), Gorica – Maribor (17.30), Koper – Bravo (20.15); nedelja: Olimpija – CB24 Tabor (17.30), Domžale – Mura (20.15): Vrstni red: Olimpija 63, Maribor 48, Celje 47, Koper 43, Domžale 42, Mura 41, Bravo 27, Radomlje 26, Gorica 22, Tabor 20.

Medtem ko se za tri evropske vstopnice poteguje še pet prvoligaških moštev (Olimpija jo praktično že ima), in tudi trije drugoligaši, ki so še v pokalnem tekmovanju (sredi naslednjega tedna bodo na sporedu četrtfinalne tekme), se za prestižni naslov najboljšega strelca najbrž le še dva nogometaša: novopečeni reprezentant Žan Vipotnik in soboški Kosovec Mirlind Daku, ki sta dosegla po 14 golov. Lahko bi ju ogrozil, ali že prehitel, tudi Olimpijin zvezni igralec Mario Kvesić (12), a je Hercegovec svojo priložnost zapravil v prejšnjem krogu v Fazaneriji, ko je spomladi zastreljal še tretjo enajstmetrovko. Nove priložnosti za izvajanje kazenskih strelov najbrž ne bo dobil več.

Stik s calciom

Gorica in Vipotnika sta povezana. Prve prvoligaške izkušnje je mariborski bombarder nabiral pri Gorici, v njenem dresu je zabil svoj prvi prvoligaški gol, v tej sezoni pa prav njej tudi prvega prvoligaškega v vijoličnem dresu.

Vipotnik bi lahko bil sedmi mariborski napadalec z nazivom najboljšega strelca. Pred njim so bili najboljši že Kliton Bozgo (2000, 2005), Marcos Tavares (2011, 2013, 2015), Jean-Philippe Mendy (2016), Luka Zahović (2018, 2019), Jan Mlakar (2021), Ognjen Mudrinski (2022). Le Bozgo je presegel številko 20 golov, za prvi naslov jih je zabil 24.

Tudi Goričani so dali najboljše strelce. Prvi je bil Novica Nikčević (1999), nato so se zvrstili Miran Burgić (2006), Nikola Nikezić (2007), Etien Velikonja (2009) in kot zadnji še Milan Osterc (2010).

Goričani bodo Mariborčane izzvali brez napadalca z dinamitom v nogah in z obrambnim zidom (catenacciom), ki bo preizkušnja za Vipotnika in za njegov prvi, čeprav manjši stik s »calciom«. Etien Velikonja, ki je zabijal tudi za Maribor, je prvi strelec s štirimi goli v tej sezoni, enega manj je dosegel od Kopra posojeni Luka Vekić. Zimski novinec Dario Kolobarić je prinesel zlata vredne tri točke v Sežani.