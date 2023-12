Špekulacije glede trenerja slovenskih skakalcev in prizori z Ljubljanskega maratona so vas pustili brez besed

Deseto mesto si je prislužil zdaj že nekdanji švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović. Septembra je v Stožicah potekala dobrodelna tekma, namenjena žrtvam poplav in na kateri je zaigral tudi on sam. Z objavo na Instagramu je svoje sledilce opozoril na našo državo in ji naredil lepo reklamo .

Na devetem mestu je žalostna vest. Košarkarski klub Janče je na družbenem omrežju oktobra objavil srce parajočo novico, da je za vedno zatisnil oči mladi, komaj 15 let star košarkar Mark Marolt .

Na osmem mestu najdemo članek o dobesedno grozljivih informacijah o smrti češkega smučarskega skakalca, za katerim je žaloval tudi naš nekdaj uspešni smučarski skakalec Jernej Damjan .

Na sedmem mestu se je znašel odziv premierja Roberta Goloba po neverjetni vožnji Primoža Rogliča, ki mu je posledično prinesla zmago Na dirki po Italiji.

Šesto mesto zaseda članek o najslavnejšem slovenskem navijaču Aleksandru Javorniku, poznanem po nadimku Admiral, ki je v Italiji, potem ko se je odpravil navijat za naše odbojkarje, za las ušel smrti .

Na petem mestu je oče našega košarkarskega šampiona Luke Dončića. Saša Dončić je bi namreč presenečen nad evforijo Japoncev med časom svetovnega prvenstva v košarki, na katerem je tekmovala tudi slovenska reprezentanca. Ni mislil, da bo na Okinavi videl toliko dresov z napisi Dončić .

Na četrtem mestu je posnetek o grdem padcu smučarskega skakalca Petra Prevca v Planici. Gledalcem je namreč zastal dih, potem ko je naš skakalni šampion padel pri razdalji 70 metrov in se kotalil proti doskočišču .

Tudi v letu 2023 vas je zanimalo zdravstveno stanje Michaela Schumacherja. Informacije o stanju po smučarski nesreči legendarnega dirkača leta 2013 so še vedno omejene, a marca je v javnost kljub temu prišla novica s sporočilom, da je »tam, vendar ga ni«. Članek je zasedel tretjo mesto med najbolj branimi vsebinami na rubriki Šport v 2023.

Na drugem mestu najdemo članek o Ljubljanskem maratonu. Praznik teka, na katerem so bili tekači iz kar 68 držav (več kot 4500 tujcev je bilo na startu), je potekal v dokaj sončnem, a vlažnem vremenu, le ob koncu teka najboljših je udeležence nekoliko zmočil dež. Nekateri prizori pa so vam dobesedno vzeli dih .