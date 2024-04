Rodila se je staršem igralcem v Londonu in ima mlajšo sestro Sophie, ki je prav tako igralka. Študirala je angleščino in se na kolidžu usmerila v nastopanje, postala je punk rockerica, imela kratke rdeče lase in vozila motor. Začela je z manjšimi vlogami na televiziji in navdušila angleško občinstvo. V devetdesetih je osvojila tudi ZDA, takrat že poročena s Kennethom Branaghom, s katerim je sodelovala v svoji prvi nadaljevanki. Howardov kot ji je prinesel oskarja, a je njen zakon že bil v škripcih, leta 1995 se je ločila, ker jo je mož varal z igralko Heleno Bonham Carter. A njena zvezda je s...