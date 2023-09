Najslavnejši slovenski navijač v Italiji za las ušel smrti

Slovenski odbojkarji so na evropskem prvenstvu zasedli tretje mesto. Ves čas, tako v predtekmovanju v Bolgariji kot na zaključnih bojih v Rimu, jih je spremljal 50-letni Aleksander Javornik iz Žalca. Več kot desetletje že spremlja slovenske reprezentance v tradicionalni zeleni admiralski obleki, beli srajci, z očali v barvah Slovenije in kapi. Na vsako tekmovanje vzame tudi repliko pokala – letos že osmo po vrsti –, ki ga dobi zmagovalec prvenstva. Aleksander je v Varno v Bolgarijo in v Rim odpotoval z avtom. Prav pot v večno mesto pa bi se skoraj končala tragično. Izstrelek v avtu »Kakih 10...