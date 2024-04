Športni svet zavit v črnino: v 32-letu umrl Jakob Škantelj

»Sporočamo žalostno vest, da je v 32. letu umrl Jakob Škantelj, nekdanji podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije-Slovenskega paralimpijskega komiteja in naš parašportnik, reprezentant dvoranskega balinanja,« so zapisali pri Zvezi za šport invalidov Slovenije-Slovenskem paralimpijskemu komiteju, navaja portal na dlani.

Jakob Škantelj je bil tetraplegik. Uspešno se je izšolal, vmes pa se navdušil nad parašportom. Sprva je bil to šah, potem hokej na električnih vozičkih in dvoransko balinanje (boccia), kjer se je uveljavil in postal tudi članski reprezentant. Lani novembra je postal državni prvak v kategoriji BC3, bil je tudi ligaški prvak, so še zapisali.