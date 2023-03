Hrgota po zlati medalji zapušča skakalce? »Vsak dela za denar, a na koncu ...«

Slovenski skakalci so v Planici po zmagi Timija Zajca na posamični tekmi osvojili še naslov svetovnih prvakov na ekipni tekmi na veliki napravi. Pritiski na domačem SP so veliki, a glavni trener Robert Hrgota poudarja, da je pritisk tudi privilegij. »Pritisk je privilegij. To smo si želeli. Hudič je, če prideš na SP brez pričakovanj, posebej na domače SP. Vedeli smo, da sodimo v ožji krog favoritov, in tega se nismo ustrašili. Fantje so osvojili dve zlati kolajni, še eno bronasto. Le na manjši napravi se ni izšlo, kot smo si želeli. Nas je pa tista tekma motivirala,« je povedal 34-letni vodja stroke slovenskih skokov.

Slovenski skakalci pritisku niso podlegli

»Res sem užival. Take ravni skakanja že dolgo nisem videl. Ne samo pri naših fantih, tudi pri tekmecih. Naša četverica je prikazala osem vrhunskih skokov, take daljave in da na koncu zmagaš samo za deset točk, je res nekaj neverjetnega.« Velenjčan, ki se je dodobra udomačil v Kranju, ve, da so Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar in Lovro Kos navdušili tudi publiko. »Res lepa tekma za pogledati in na koncu s češnjo na vrhu torte, zlato kolajno.«

Da je možno vse, je Hrgota vedel že dopoldan. Kot pravi, so fantje dobro delovali že na aktivaciji. Zajc je bil miren po petku, Lanišek je vedel, da je v petek naredil manjšo napako, in pokazal, da to ve.

»Anžetu sem zato rekel, da bo moral on imeti prvi rezultat na ekipni tekmi. Odvrnil je: 'v redu'. Timi se je smejal in sem mu rekel, da se bo pač moral on bolj potruditi. Vzdušje je bilo sproščeno. Jaz pa sem videl, da si fantje želijo zmagati, da se ne bojijo uspeha.«

Ekipna kolajna le vrh krone izjemne sezone

Na svetovnem prvenstvu so skakalci na štirih tekmah osvojili tri kolajne. »Naj traja ta uspeh, da naredimo vrh krone na finalu v Planici. Čaka nas še nekaj dela. Anže lovi uvrstitev med tri v skupnem seštevku, v pokalu narodov prav tako želimo med tri.«

Posebej visoki bodo cilji na zaključku svetovnega pokala pod Poncami. »Lani smo v Planici postavili letvico visoko in to moramo ponoviti, pravi Hrgota. To ni nemogoče, a je velik izziv. Žiga Jelar, Peter Prevc in Anže Lanišek so lani na prvi tekmi zasedli prva tri mesta, četrti je bil Timi Zajc in Domen Prevc sedmi. Slovenija je dan kasneje slavila na ekipni tekmi, zadnji dan pa je Peter Prevc zasedel tretje mesto, Jelar pa osvojil mali kristalni globus za seštevek poletov.

Zdaj ima Slovenija v Planici tudi dve zlati kolajni, ki se bosta za večno zapisali v zgodovino: »Vsaka medalja je za trenerja prestiž. Ponosen sem, da sem lahko del te zgodbe.« Obe kolajni s SP Hrgota uvršča tudi prav na vrh seznama uspehov, ki jih je dosegel z reprezentanco od leta 2020. »Morda se čudno sliši. Anžetovo tretje mesto na SP 2021 v Oberstdorfu je blizu tema kolajnama. Tam je Anže poganjal voz, pomagal ekipi. Moramo se zavedati, da je tisto tretje mesto vodilo vseh uspehov, ki smo jih dosegli.«

Postal tudi zanimivo ime na mednarodnem skakalnem trgu

Laniškovi uspehi so bili tudi ključ do uresničitve ciljev na domačem SP. »Največje veselje je, da se cilj, ki ga postaviš tri leta prej, uresniči. Ekipna zmaga pa je nekaj posebnega. Hvala bogu, da imamo toliko močnih fantov. Ne smemo pozabiti ba Petra Prevca, nosilca. Peter si je želel to zlato kolajno v Planici in upam, da je to tudi zanj tolažilna nagrada in da ga bo to naredilo še močnejšega. K sreči je z njim vse v redu.«

Z vsemi uspehi bo Hrgota ob koncu sezone zanesljivo postal tudi zanimivo ime na mednarodnem skakalnem trgu. »Srce je doma. Vsak dela za denar, a na koncu, ko potegneš črto, se z drugo reprezentanco ne bi tako veselil zmage kot se s Slovenijo. Ne bi bilo tega veselja brez navijačev. Komaj čakam na zaključek sezone in še eno zabavo pod Poncami.«

A kot pravi Hrgota, gredo vsaj začasno vsi dosežki s SP v pozabo, ekipa bo v nadaljevanje sezone s seboj vzela le dobre občutke. Že v sredo skakalce čaka trening v Planici, v četrtek pa odhod na norveško turnejo v Oslo.