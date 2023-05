Ste videli odziv Roberta Goloba po neverjetni vožnji Primoža Rogliča?

Kakšna športno obarvana sobota je za nami! Ko se je Primožu Rogliču na odločilni etapi Dirke po Italiji pokvarilo kolo (ravno v času, ko je že skoraj izničil zaostanek v skupnem seštevku za Geraintom Thomasom), si je verjetno marsikdo mislil »pa ne že spet«. A nato se je zgodil skorajda filmski scenarij. Roglič je po okvari z neverjetnim zaključkom brutalnega klanca pred velikim številom slovenskih navijačev vseeno nadoknadil zaostanek za Britancem Thomasom in ima tako sedaj on v skupnem seštevku dirke 14 sekund prednosti. Že res, da je jutri še ena etapa, a za pričakovati je, da bo ta zgolj formalnost in da je zmagovalec dirke že odločen.

Navdušenje v Sloveniji je po etapi izjemno. Številni znani so se priklonili našemu šampionu. Premier Robert Golob je na instagramu objavil sliko, na kateri je vidno navdušen nad razpletom etape. V objavi je tudi zapisal: »Bravo, Primož!«

Čestital je tudi Luka Dončić, ki je uspeh kolesarja pokomentiral z »Bravo!!!«

Peter Prevc je na tviterju duhovito zapisal »Dobr da je ketna dol padla. @rogla šampijon.«

Predsednica Nataša Pirc Musar je zmago pokomentirala z besedami »Ni besed. Čestitke @primozroglic«.

Če niste videli današnje drame, si poglejte spodnje tri tvite, ki jo povzemajo. V prvem lahko vidite Primoževe težave s kolesom, v drugem njegov prihod v cilj in v tretjem, kako ganjen je bil po dirki.