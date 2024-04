Veste, kje v prestolnici na vas prežijo radarji? Tega so že večkrat poškodovali

Hitrost je še vedno eden izmed najpogostejših vzrokov prometni nesreč in to, kljub temu da policisti pogosto opozarjajo voznike, naj prilagodijo vožnjo omejitvam hitrosti. Na prehitre voznike pa ne prežijo le policijski radarji, temveč tudi občinski – radarji mestnega redarstva. S postavitvijo teh pa včasih komu stopijo na žulj.

Več kot očitno je trn v peti radarsko ohišje, ki so ga postavili na Rakovi jelši. Tega so namreč pred dnevi znova popravljali. Na mestnem redarstvu MOL so nam povedali, da so v letošnjem zaznani dve poškodbi stacionarnega ohišja na lokaciji Pot na Rakovo jelšo 70.

»Glede na povzročeno poškodbo se oceni, ali se stacionarno ohišje popravi ali ga je treba zamenjati. Za opremo imamo sklenjeno zavarovanje, zato v primeru poškodovanja tudi podamo prijavo škodnega dogodka za povračilo škode,« so odgovorili na naša vprašanja in dodali, da trenutno še nimajo natančne ocene škode in da gre pri poškodovanju tuje stvari za kaznivo dejanje, s katerim se ukvarja policija, zato s podatki o morebitnih storilcih ne razpolagajo. Dodano so pojasnili še, da radar na Rakovi jelši še ni v operativni uporabi in da kljub poškodbam ne razmišljajo o tem, da bi ga s te lokacije odstranili.

23 ohišij, šest radarjev in dva mobilna radarja

Sicer pa na območju Mol stoji 23 ohišij, mesta občina pa razpolaga s šestimi stacionarnimi merilnimi napravami za merjenje hitrosti ter dvema mobilnima samodejnima merilnima napravam, ki sta nameščeni v službenih vozili.

»Meritve s stacionarnimi samodejnimi merilnimi napravami izvajamo ciklično na lokacijah, kjer so postavljena ohišja za stacionarne samodejne merilne naprave. Dinamika zamenjave je odvisna od prometno-varnostnih razmer. Z mobilnima samodejnima merilnima napravama, ki sta nameščeni v službenih vozilih, pa se meritve opravljajo na različnih lokacijah znotraj Mestne občine Ljubljana.«

Na MOL ob tem dodajajo, da je izvajanje meritev hitrosti eden od trajnostnih ukrepov Mol, s katerim želijo zmanjšati hitrost in poskrbeti za večjo varnost v prometu. Dodajajo, da izkušnje iz tujine in doma dokazujejo, da število ohišij in označitev krajev izvajanja meritev hitrosti vplivata na spremembo obnašanja voznikov v cestnem prometu.

»Na ta način lahko vozniki z veliko večjo verjetnostjo pričakujejo, da bo v primeru prekoračitve najvišje dovoljene hitrosti njihovo početje dokumentirano in tudi sankcionirano, ter se posledično temu primerno odzovejo, praviloma z zmanjšanjem hitrosti, kar je tudi cilj izvajanja meritev.«

In kako se na občini odločijo, kje bodo postavili radar?

Pravijo, da sledijo predlogom četrtnih skupnosti in upoštevajo Priporočila za učinkovito izvajanje nadzora hitrosti, ki jih je izdala Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, kakor tudi lastna opažanja in pobude občanov.