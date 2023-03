Takšno je zdravstveno stanje Michaela Schumacherja danes (VIDEO)

Sveže podrobnosti o zdravstvenem stanju Michaela Schumacherja je razkril nekdanji šef ekipe Eddie Jordan. Irec je povedal, da je Schumacher »tam, vendar ga ni«. To so ene redkih informacij v zadnjih letih o zdravstvenem stanju sedemkratnega prvaka vse od njegove smučarske nesreče leta 2013.

Tako je slavil na zmagovalnem odru po zmagi na VN Francije na dirkališču Magny Cours 21. julija 2002. FOTO: Jean-paul Pelissier, Reuters

Jordanu so prepovedali obiskati svojega nekdanjega voznika, potem ko je lani kontaktiral Schumacherjevo ženo Corinno. Vendar je razkril, da je nekdanji voznik Haasa Mick Schumacher, Michaelov sin, vzpostavil stik z njim.

Za OLGB je povedal: »Kar se mene tiče, se me je to dotaknilo, in razlog, zakaj se me je dotaknilo, je bil, ker ne more biti lahko, če veš, da tvoj oče ne more biti del družine, je tam, a ga ni. Imam svoje mnenje, ki ga ne želim objaviti, vendar predvidevam, da je Mick pokazal vznemirljivo sočutje, ko je govoril o svojem očetu, ko mu sezona ni šla posebej dobro. Izpustili so ga zaradi nekoga drugega, in to je težka odločitev, čaka ga še en boj, da se vrne in si ustvari ime ter se znova povzpne po tej lestvici.«

Iz ekskluzivnih intervjujev in arhivskih posnetkov so leta 2021 na Netflixu posneli dokumentarni film, ki sledi intimnemu portretu sedemkratnega prvaka formule 1 Michaela Schumacherja.

Kaj se je zgodilo

Jordan je dal Michaelu Schumacherju priložnost v F1, potem ko je Nemec debitiral za moštvo na Veliki nagradi Belgije leta 1991. Schumacher je navdušil od začetka in Jordan je imel cilj, da z njim podpiše pogodbo za kampanjo leta 1992. Vendar se je Schumacher sčasoma odločil za Benetton, kjer je leta 1994 osvojil svojo prvo krono, poroča express.co.uk.

Na fotografiji Jordan Eddie z bratom Ralfom Schumacherjem. FOTO: Reuters Pictures

3. januar 1969 - Michael Schumacher se je rodil v Hürthu v Zahodni Nemčiji. 1991 - Schumacherjeva prva velika nagrada Formule 1. 1991 - Michael Schumacher se pridruži Bennetonu. 1996 - Schumacher se pridruži Ferrariju. 2006 - Shumacher po sezoni 2006 napove dirkaško upokojitev, a nadaljuje delo pri Ferrariju. 2010 - Michael Schumacher se vrne v F1 in dirka za Mercedes. 2012 - Michael Schumacher doseže zadnje stopničke v F1. 2012 - zadnja dirka F1 za Michaela Schumacherja. 2013 - Smučarska nesreča. 2021 - Izšel je dokumentarni film Netflix Schumacher, ki podrobno opisuje dirkaško kariero prvaka F1 in intervjuje z družinskimi člani.

​