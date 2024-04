Gaja Filač v ŠOKkastu. Prvi poljub sem doživela na zaslonu (Suzy)

Tokratni ŠOKkast gosti igralko Gajo Filač, ki se je širni Sloveniji priljubila z vlogo Lare v seriji Skrito v raju, predvsem pa je prodorna predstavnica svoje generacije, ki kljubuje nekaterim trendom in odgovorno spremlja svojo vlogo, s katero je zgled mlajšim generacijam.

Prepoznavnost ji veliko pomeni, a samo v smislu, da lahko nekomu nariše nasmeh na obrazu in mu polepša dan. V zanimivem pogovoru nam je zaupala številne podrobnosti iz svoje bogate kariere, spregovorila je tudi o svojem otroštvu, smrti očeta ter o tem, da je morala zaradi nekateri vlog hitreje odrasti kot večji del njene generacije. Prav poseben je bil tudi njen prvi poljub, saj ga je doživela na snemanju.

Gaja navdušuje s svojo modrostjo, čeprav bi ji po letnici rojstva pripadalo še kakšno leto mladostniške naivnosti.

»Ves teden sem gledala navodila, kako se poljubljati, in vadila. Ko se je to zares zgodilo, mi je bilo ogabno,« nam je razkrila v smehu. Soigralec si je namreč pred snemanjem zaljubljenega prizora privoščil porcijo čevapčičev z veliko čebule. »Po tem snemanju sem klicala sestro in jo vprašala, ali ljudje to res počnejo.« Pogovor si lahko ogledate od 29. aprila dalje na www.slovenskenovice.si.