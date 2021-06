Pozabite na videno, začenja se nov turnir

Parada zvezd

Od Amsterdama do Glasgowa Osmina finala, danes: Wales – Danska (18., Amsterdam), Italija – Avstrija (21., London); nedelja: Nizozemska – Češka (18., Budimpešta), Belgija – Portugalska (21., Sevilla); ponedeljek: Hrvaška – Španija (18., København), Francija – Švica (21., Bukarešta); torek: Anglija – Nemčija (18., London), Švedska – Ukrajina (21., Glasgow).

Pozabite na doslej videno, euro 2020 se preveša v odločilni del turnirja, v katerem ni možnosti za popravne izpite. Najboljši nogometaši na stari celini bodo vstopili v osmino finala evropskega prvenstva, sleherni dan končnice zagotavlja navijačem nogomet najvišje ravni.Tako bo tudi danes in jutri na štirih stadionih po vsej Evropi. Sobota in nedelja ponujata podoben vsebinski načrt. Popoldanski tekmi v Amsterdamu in Budimpešti bosta ravno dovolj ogreli grla in dlani navijačev za prime time ob 21. uri. Drevi se bosta v Londonu merili naši sosedi Italija in Avstrija, 24 ur pozneje sledi spopad super težke kategorije v Sevilli med Belgijo in Portugalsko. Lepšega vrhunca tedna si navdušenci nad nogometom ne bi mogli zamisliti!»Začenja se nov turnir. Če bodo fantje igrali kot doslej, bom zadovoljen ne glede na razplet dvoboja z Avstrijo,« je sporočil svojim adutom italijanski selektor, ki ima sladke kadrovske skrbi – za položaj v zvezni vrsti se borita vse boljšiin povratnik po poškodbi, velemojster PSG, kakršnih ne poznajo niti na pariškem Montmartru. »En odličen nogometaš bo moral čakati na priložnost na klopi,« je potrdil, Locatelli;V izločilnih bojih veljajo nova pravila: skoraj zanesljivo bomo videli podaljšek, ki bo sledil morebitnemu neodločenemu izidu po rednem delu tekem. Najbrž bomo spremljali tudi izvajanje enajstmetrovk, manj pa bo najstrožjih kazni, kar je potrdil glavni Uefin sodnik: »Želimo, da sodniki dosojajo čiste kazenske strele, ne vsakega padca igralca.«Na Južnem Tirolskem in v okolici se bo gotovo ustavil čas med velikim derbijem Italije in Avstrije, večina preostale Evrope pa vendarle nestrpno odšteva ure predvsem do spektakularnega zaključka tedna v Sevilli, kjer se bosta na olimpijskem stadionu merili Belgija in Portugalska.Gre za zvezdniški ekipi par excellence, kar težko se je odločiti, kdo premore več fantastičnih nogometašev – belgijski selektorali njegov kolega in evropski prvak iz Francije 2016