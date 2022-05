Podmornica, vroča kot pes

Po prepričljivem porazu na prvi tekmi polfinala nogometne lige prvakov v Liverpoolu, kjer so šestkratni zmagovalci najelitnejšega evropskega tekmovanja v sredo z 2:0 premagali Villarreal, je jasno, da bo morala španska rumena podmornica drevi že od prve minute pokazati povsem drugačen obraz pred domačimi navijači.

Iz Liverpoola je odplula načeta, a ne potopljena, potem ko sta za zmago angleškega velikana poskrbela dva gola v treh minutah drugega polčasa, pod katera sta se podpisala Pervis Estupiñan (avtogol) in Sadio Mane. Kljub temu da so bili zmagovalci evropske lige na Anfieldu povsem nemočni in zmogli le enkrat streljati proti domačim vratom, so se nekoč že znašli v podobnem položaju in bili na pragu velikega podviga.

»Ta ekipa še ni pokopana, niti slučajno,« je za madridski časnik AS povedal nekdanji vezist kluba Robert Pires, ki je leta 2006 še kot član Arsenala s soigralci komaj ubranil minimalno prednost z 1:0 in napredoval v finale, ki ga je tudi takrat gostil pariški Saint-Denis.

»Proti Villarrealu smo trpeli kot psi, potem ko smo izločili Juventus in Real. Vem, da jo lahko še zagodejo Liverpoolu,« je dodal Pires. Za zdaj se zdi, da se bo Villarreal moral še enkrat posloviti proti angleškemu predstavniku v polfinalu, a trener Unai Emery se z varovanci ne predaja. Kar devet jih je, vključno z vratarjem Geronimom Rullijem, zamenjal minuli konec tedna, ko je sredi hude bitke za uvrstitev v evropska tekmovanja v Vitorii povsem premešal začetno postavo ob porazu s predzadnjo ekipo španske lige Alavesom (1:2).

»Odigrati bomo morali skoraj perfektno, za razliko od prve tekme pa bomo morali najti svojo igro,« je dvoboj napovedal Emery, ki bo lahko spet računal na napadalca Gerarda Morena, a bo zaradi sveže poškodbe verjetno ostal brez prvega strelca Arnauta Danjume.

Še dobro, da ni mlad

Liverpool je še vedno v igri za zgodovinski poker naslovov, kar seveda pomeni, da ne sme popuščati na nobeni fronti. Še najbolj to velja za angleško prvenstvo, kjer je v soboto z golom Nabyja Keitaja v 19. minuti premagal Newcastle, a ostal točko za vodilnim Manchester Cityjem. Ta bo v drugem polfinalu lige prvakov jutri branil prednost 4:3 v Madridu pri novopečenem španskem prvaku Realu. Tudi strateg Liverpoolčanov Jürgen Klopp je, sicer le delno, odpočil svojo udarno zasedbo na St James' Parku, kjer je z minimalno zmago proslavil podpis nove pogodbe do leta 2026.

9 zmag je v tej sezoni lige prvakov že zbral Liverpool, kar je nov klubski rekord.

»Če je delo že opravljeno? Če bi bil mlajši, bi me to vprašanje res ujezilo,« je dejal na včerajšnji novinarski konferenci. »To je šele polčas, tudi tam bomo morali igrati na zmago, saj vemo, da bo tekmec poskusil z vsem, kar ima. Gotovo bo poskusil razviti več nogometa, kot smo mu ga dovolili na prvi tekmi. Res bo zanimivo videti, kaj nam bo pripravil Unai. V teh tekmah je pomembna tudi zrelost, a ni odločilna,« je še povedal Klopp.