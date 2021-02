Po veselju zaradi zlate Eme danes hladen tuš za skakalke

Po včerajšnjem izjemnem uspehu in velikem veselju ob zmagi smučarske skakalke Eme Klinec na svetovnem prvenstvu je danes reprezentanca v Oberstdorfu doživela hladen tuš. Na testiranju za koronavirus je bil namreč pozitiven glavni trener skakalkKot so še sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS), so bile vse slovenske reprezentantke na čelu s svetovno prvakinjo Emo Klinec negativne in bodo danes napadale novo odličje.V popoldanskem času bo Zupančič opravil še PCR-test, izid bo znan v soboto zjutraj. Zupančič je tako do nadaljnjega v samoosamitvi, zato bo na današnji ekipni tekmi slovenske skakalke vodil njegov pomočnikV skladu s strogimi protokoli za zajezitev okužb z novim koronavirusom, ki jih je sprejela slovenska smučarska zveza, rizičnih stikov ni bilo, so še zapisali pri SZS.Današnja ekipna tekma skakalk se začne ob 17.15.