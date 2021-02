Ema Klinec skočila do zgodovinskega zlata

Odlična napoved za ekipno preizkušnjo

LJUBLJANA • Potem ko se je, 22-letni smučarski skakalki iz Poljan nad Škofjo Loko, večkrat za las izmuznilo prvo mesto v svetovnem pokalu, je največjo zmago dočakala na najpomembnejšem tekmovanju sezone – svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Tako je mlada članica SSK Žiri slovenskim ženskim smučarskim skokom priborila sploh prvo kolajno na članskih nordijskih SP – in to kar zlato!»Ne morem verjeti. Hvala vsem, ki so verjeli vame. Nisem vedela, da bo dovolj za zmago. Dala sem vse od sebe in to je rezultat,« ni skrivala solz sreče Ema Klinec (105 m in 100,5 m), ki je imela na koncu 3,1 točke naskoka pred srebrno Norvežanko(102,5 m in 99,5 m) in 3,3 pred bronasto Japonko(104 m in 100 m).Ema je bila že po uvodni seriji v odličnem izhodišču. S sijajnim skokom, po katerem se je veselila kot že dolgo ne, je držala drugo mesto za Avstrijko, ki je s 109 metri za dva metra izboljšala rekord skakalnice Sare Takanaši iz leta 2016. Če pa bi sodniki upoštevali, da je 19-letna članica SK Saalfelden po pristanku tako z roko kot tudi z zadnjico podrsala po snegu, bi tri leta starejša skakalka iz Poljanske doline celo vodila.Toda Emin zaostanek ni bil velik, od vodilne Marite jo je ločila le točka. A po drugi strani tudi njena prednost pred dvema zasledovalkama ni bila zajetna: pred tretjeuvrščeno Takanašijevo, ki je skočila z nižjega zaletišča in je imela po doskoku prav tako precejšnje težave, je imela zgolj 1,2 točke zaloge, pred četrtouvrščeno branilko naslova svetovne prvakinje Maren Lundby pa 3,6 točke.To je bila četverica, ki se je v finalu udarila za kolajne, petouvrščena mladinska svetovna prvakinja, Norvežanka(99,5 m), je za Kramerjevo (v finalu 98 m in končno 4. mesto) zaostajala že za 13,7 točke, že 16,9 pa je od vrha ločilo našo favoritinjo, ki se ji je po ne najboljšem prvem nastopu (95 m) povrhu ob pristanku iztaknila še vez. V drugo je bila dva metra daljša in je napredovala na končno peto mesto.Zelo dobro se je odrezala(95,5 m in 94,5 m), ki je bila deveta,(96 m in 94 m) pa je pristala na 13. mestu. Danes (17.15) bo na srednji napravi v Oberstdorfu ekipna preizkušnja, na kateri bodo Slovenke glavne kandidatke za zlato lovoriko.