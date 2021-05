Po notah Summanena in Panceta

Že pred polovico tekme na Jesenicah je domači trener Mitja Šivic poskusil s pol minute odmora, a vidnega zasuka ni bilo.

Spodobi se, da je finalna serija za naslov slovenskega hokejskega prvaka napeta in negotova. Pogosto je bilo tako in tako je še danes, ko je izid v seriji na tri zmage po dveh tekmah neodločen – 1:1. Olimpija se je namreč na tekmi št. 2 veselila zmage na Jesenicah z 2:1 (1:0, 1:1, 0:0;).Nadaljevanje bo drevi (20.00) v Ljubljani, vloga favorita v finalu pripada ljubljanskemu moštvu. Toda kako je lahko končnica nepredvidljiva, je pokazala že uvodna tekma, ko so Gorenjci z izidom 5:2 presenetili gostitelje. Na krilih te zmage so poleteli v Podmežaklo, ob novem uspehu bi bili korak pred lovoriko – že 36. šampionsko v zgodovini Zgornjesavske doline!Toda nato so zmaji le bruhnili ogenj. Že drugič zapored najboljše moštvo alpske lige in od septembra letos navzoče v najvišjem hokejskem kakovostnem razredu pod dunajsko streho – ICEHL – se je dobro odrezalo s precej bolj zbrano in na vseh področjih igre aktivno predstavo kot na prvi tekmi. Zanesljivo je k samozavesti moštva prispevala vrnitev na led prvega vratarja, obenem posebno poglavje pripada najodgovornejšima: na klopi trenerju, na igrišču pa kapetanuPancetu.Prvi je vnovič, tako kot na zadnji tekmi za naslov zmagovalca proti Asiagu, vrhunsko pripravil moštvo za res pomemben boj. Olimpija je igrala odgovorno, zapirala prostor tekmecu že v nevtralni coni igrišča, veliko drsala, uspešno onemogočala poskuse Jesenic. In kadar moštvo deluje tako zbrano, ne potrebuje izgovorov. V nasprotnem bi namreč kdo omenil, da pri moštvu tokrat ni bilo pomembnih adutov iz napada –in v drugi polovici tekme. Kazen odsotnosti na eni tekmi pa je zavoljo zadnjega tivolskega boksarskega vložka doletelaDejansko pa je vnovič z veliko volje, energije in zdaj že prav bogatih izkušenj iz Bratislave, Celovca, Bolzana vlival zanesljivost soigralcem Pance. Kapetanov učinek je bil tako kot nazadnje v finalu z Asiagom izjemen, njegova navzočnost – ter kajpak tudi Summanenova – botruje vedremu pogledu ljubljanskega kluba k izzivom naslednje sezone med avstrijsko elito. Na seznamu moštva bodo sicer okrepitve: kot smo napovedali pred dnevi, je za prihodnjo sezono pozvestobo tivolskemu taboru obljubil tudi, prav tako kot prvi doslej napadalec Ošwiceima na Poljskem.Jesenice? Na uvodni tekmi v Tivoliju je to moštvo navdušilo stroko in privržence z bojevitim pristopom in učinkovitostjo. Tokrat je naletelo na previsoko oviro. Tako trenerkot kapetansta pogledala resnici v oči ob spoznanju, da njuno moštvo v prvih dveh tretjinah sredine predstave ni igralo na želeni ravni ter da bo danes za uspeh moralo pokazati precej več. Končne odločitve v Tivoliju še ne bo, vložek je ogromen. Zmagovalcu namreč pripada za naslednjo tekmo prvi zaključni plošček. Ni si težko predstavljati, kaj bi to pomenilo za železarje pred vrnitvijo v Podmežaklo.