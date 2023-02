Nizozemca poskrbela za zasuk

Zaključek prvega letošnjega super turnirja v šahu je postregel z razburljivim razpletom v boju za vrh. V zadnjem krogu je namreč prišlo do dramatičnega zasuka, po katerem se je domači junak Aniš Giri, potem ko je bil na tem prizorišču že petkrat drugi, le razveselil svoje prve lovorike v »šahovskem Wimbledonu«.

Beli na potezi Giri – Rapport, Wijk aan Zee 2023. Kako je beli izkoristil priložnost in prišel do zmage, ki ga je popeljala na sam vrh? REŠITEV: 1.Txd6! Kg5 (1…Dxd6 2.Df5#) 2.Td5! De1+ 3.Kg2 Le7 4.Txf5+ Kh4 5.Dg3+ in črni je priznal poraz.

Z zmago proti Madžaru Richardu Rapportu, ki igra za Romunijo, je prehitel vodilnega pred zadnjim krogom Nodirbeka Abdusatorova, ki je z belimi figurami doživel presenetljivi poraz proti Girijevemu rojaku Jordenu Van Foreestu.

Abdusatorov je v svojem krstnem nastopu med elito navduševal tako rekoč od začetka do konca. V izjemnem nizu na sredini turnirja je s črnimi figurami ugnal tudi svetovnega prvaka Magnusa Carlsena in vseskozi ohranjal vsaj minimalno prednost. Nedotaknjen je preživel tudi težak preizkus proti najbližjemu zasledovalcu Giriju v 11. krogu, ko je s črnimi figurami relativno brez težav nevtraliziral tekmečeve poskuse in dosegel ugoden remi. Pol točke naskoka pred Girijem je prenesel tudi v zadnji krog, v katerem pa je kljub belim figuram v partiji proti najnižje rangiranemu igralcu na turnirju očitno podlegel pritisku.

V kompleksni polkončnici je precenil svoje možnosti in ostal le s številnimi slabostmi, ki jih je Van Foreest hladnokrvno izkoristil in z zmago svojemu rojaku odprl pot do prvega mesta. Pred dvema letoma sta Giri in Van Foreest o zmagi v Wijk ann Zeeju odločala v hitropoteznih podaljških, v katerih je presenetljivo slavil slednji, ki se je na najboljši možni način oddolžil reprezentančnemu kolegu.

Nadomestil je marsikaj

Abdusatorova je na drugem mestu ujel Carlsen, ki je po dveh zaporednih porazih v prvi polovici turnirja z dobrim zaključkom nadomestil marsikaj. Za naskok na vrh mu je zmanjkalo le pol točke. Močno lahko obžaluje predvsem priložnost, ki je ni izkoristil v predzadnjem krogu proti mlademu Praggnanandhi. Zadovoljiti se je moral z delitvijo točke in naposled drugega mesta.

Diagram (1. 2.) FOTO: Šzs

Na četrtem mestu je brez poraza končal Američan Wesley So, peto pa sta si delila njegov rojak Fabiano Caruana in Iranec Parham Mahsudlu, ki je lahko po treh zmagah v zadnjih treh krogih prav tako zadovoljen s svojim ognjenim krstom med elito. Nekoliko manj so lahko zadovoljni Praggnanandhaa, Gukeš, Keymer in Erigaisi, ki so pristali na repu razpredelnice. Družbo jim je tam presenetljivo delal Kitajec Ding Liren, ki ga že čez dobra dva meseca čaka dvoboj za naslov svetovnega prvaka in bo zagotovo želel tokratne neprepričljive predstave čim prej pozabiti.