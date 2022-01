Ni blestela, a ni dovolila zmede

Slovenska zgodba se bo v odmevni posamični konkurenci teniških igralk na odprtem prvenstvu Avstralije vendarle nadaljevala. Pa je bil že v zraku dvom, da bi se naši vodilni teniški igralki Tamari Zidanšek lahko ponovil scenarij dneva prej v izvedbi Kaje Juvan. Ljubljančanka je takrat namreč zapravila nekaj izjemnih priložnosti za zmago, zdaj je tudi Konjičanka trepetala za uvrstitev v 2. krog.

Toda po hudem boju je le ugnala nizozemsko tekmico Arantxo Rus s 3:6, 6:3 in 7:6 (8). Če bi se ozirali zgolj k pogledu na svetovno teniško lestvico, bi na 29. mestu slovenski igralki ponudili prednost pred Nizozemko, sicer 66. igralko razvrstitve WTA. Toda predvsem prvi dvoboji na tako velikem turnirju za favorite nikdar niso preprosti, tudi razmere so ob tem letnem času v avstralskem prostoru posebne – pripeka v teniškem centru ni nikakršna redkost. Toda Konjičanka se navzlic ne najbolj prepričljivi predstavi ni prepustila zmedi.

»In prav to je tisto, kar mi je bilo všeč. Četudi mi ni šlo vse po načrtih, sem ves čas poskušala ohranjati pozitiven pristop, dobro voljo, verjela, da lahko zmagam,« je poudarila po srečnem razpletu kar poltretjo uro dolgega dvoboja prva naša teniška igralka, ki se je po zlatih časih Mime Jaušovec uvrstila med štiri najboljše na turnirju za grand slam. In tako kot nekoč Mariborčanka se je tudi Tami, kot je v teniških krogih vzdevek zdaj ene vodilnih slovenskih športnic, z omenjenim podvigom odrezala v Parizu.

Odtlej seveda v teniškem svetu uživa poseben ugled, obenem so tudi bremena posameznih nastopov zdaj že zahtevnejša. Hkrati je razveselila tudi privržence doma, ki so se že dan prej morali sprijazniti s slovesom Kaje Juvan v posamični konkurenci, potem ko je imela ključ zmage že pred vrati.

Uvodno lovljenje ritma

Tukaj pa je bila pot Zidanškove drugačna. Prvi niz je izgubila kar prepričljivo, prav lepe popotnice si ni pripravila, ko je kar takoj zapravila dve igri na svoj servis. »Toda dejansko se mi je na športni poti večkrat zgodilo, da mi v prvih nastopih ni šlo po željah. In to ni samo moja težava, tudi drugim se dogaja to uvodno lovljenje ritma na turnirju. Čeprav sem pred enim tednom igrala na tej celini, je zdaj vse drugače,« je poudarila Tami v prostoru za novinarske konference in seveda po dobljenem drugem in tretjem nizu, slednjem po res izjemnem boju v podaljšani igri, ni skrivala zadovoljstva. Kako naprej?

Zdaj je pred njo naslednja ovira, postavila ji jo bo Heather Watson. Slovenka je to Britanko, sicer 94. na svetovni lestvici (najvišje je bila pred sedmimi leti 38.), ugnala prejšnji teden na turnirju v Adelajdi, a si zaradi tega ne dela utvar, da je pot k novemu uspehu že na dlani. »Takrat je bilo zelo vroče, uradno 40 stopinj, na igrišču najbrž še kakšna več. Težko je primerjati turnirje med seboj, vsekakor pa se bom potrudila,« je še dejala v Melbournu, kjer se doslej še ni uvrstila višje od 2. kroga. Zdaj si seveda želi vsaj stopničko več.