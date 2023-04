Nekdanji ris sanja o obstanku

Zastor se je dvignil, na Bledu so se včeraj uradno začele priprave slovenskih hokejistov za svetovno prvenstvo. V najvišji razred se risi vračajo po šestih letih, tokrat v Rigi, kjer bodo začeli v skupinskem delu tekmovanja. Tu so bili tudi maja 2006, ko je Dejan Kontrec, zdaj menedžer naše izbrane vrste, zadnjič nastopil v reprezentančnem dresu. Z njim smo se ob začetku priprav pogovarjali o želji, da bi risi končno spet obstali med svetovno elito, logističnih izzivih prihoda Jana Drozga iz Rusije ter tudi stiku z Anžetom Kopitarjem.

»Precej igralcev, 25, se je zbralo v prejšnjih dneh, v tem tednu pa jih bo zdaj še več, saj so imeli denimo Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič po porazu v končnici proti Münchnu še nekaj obveznosti v svojem Bremenhavnu na nemškem severu, k nam zdaj prihaja tudi Gašper Krošelj (edini slovenski reprezentant iz močne češke extralige, o. p.), poslej bo z nami tudi Tičar,« se je k začetku reprezentančnih priprav ozrl Kontrec.

Nekdanji ris, obenem na ledu akter obeh prvenstev, na katerih je Slovenija obstala med elito (Švedska 2002, Avstrija 2005), si je v vlogi reprezentančnega menedžerja, ki jo opravlja dobrih 12 let, nabral ogromno logističnih izkušenj. Tako je tudi glede stikov z delodajalci klubov. Glede navzočnosti na SP prvega asa slovenskega hokeja Anžeta Kopitarja ni nikakršnih ovir, razen seveda uvrstitve v končnico NHL.

»Stik z njim je že od začetka brezhiben. Ko nam pošlje signal, da je prost, se uradno povežemo z njegovimi nadrejenimi v Los Angelesu in ga povabimo. Zavarovalnina zanj pa je urejena prek mednarodne zveze,« je poudaril Kontrec, ki je imel malce težav le glede prihoda Jana Drozga, v KHL napadalca moštva Amur Habarovsk z oddaljenega ruskega vzhoda: »Pri klubu so ga hoteli imeti do maja. Ko smo zaprosili za njegov prihod na priprave, so si želeli imeti seznam naših pripravljalnih tekem. Poslal sem ga, obenem o tem obvestil tudi Hokejsko zvezo Rusije, nato res ni bilo več zapletov.« Prikimal je tudi glede prihoda Klemna Mohoriča, drugega slovenskega akterja v KHL. Blejec je namreč trener vratarjev v Magnitogorsku.

»V Rigi se nam bo tudi pridružil, sicer zadnjič doslej za HZS, Kari Savolainen,« nam je 53-letni Ljubljančan napovedal prihod finskega strokovnjaka, dejansko zadnjega slovenskega selektorja, pod čigar vodstvom so risi leta 2005 obstali med najboljšimi na svetu. Finec jih je vodil tudi ob zadnjem nastopu na prestižnem olimpijskem turnirju, v Pjongčangu 2018.