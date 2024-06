Luka Dončić prihaja v Slovenijo? Pristal naj bi malo pred enajsto

Iz Dallasa je nekaj čez 1. uro zjutraj po slovenskem času vzletelo luksuzno zasebno letalo gulfstream G650. Na spletni strani Siol poročajo, da gre za tisto letalo, s katerim je nazadnje v Slovenijo priletel slovenski košarkarski as Luka Dončić. Na letalo se lahko vkrca 19 potnikov, upravljata pa ga dva pilota. Po podatkih spletne strani flightaware naj bi letalo v Sloveniji pristalo ob 10.36 uri.

Po naporni in dolgi NBA sezoni, ko Luki Dončiću v finalu ni uspelo priti do tako težko željene zmage in osvojitve šampionskega prstana, zdaj Dončićevi oboževalci čakajo na njegovo odločitev glede nastopa na kvalifikacijskem turnirju. Slovenska izbrana vrsta bo namreč od 2. do 7. julija nastopala na kvalifikacijah, kjer se bo borila za olimpijsko vozovnico.

Luka Dončić po zadnji tekmi v ligi NBA ni odgovoril na vprašanje, ali bo nastopil na kvalifikacijskem turnirju. Po dolgi in naporni sezoni je namreč utrujen, njegovo telo je utrpelo tudi nekaj poškodb, zato po porazu v končnici ni podal jasnega odgovora na vprašanje, ali bo stisnil zobe in pomagal slovenski reprezentanci na kvalifikacijskem turnirju.

Slovenska izbrana vrsta bo nastopila v skupini A in se pomerila z Novo Zelandijo in Hrvaško, najboljši dve ekipi se bosta nato pomerili z najboljšimi dvema iz skupine B, v kateri nastopajo Grčija, Egipt in Dominikanska republika. Olimpijsko vstopnico bo dobila le zmagovalka turnirja.