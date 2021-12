Ko potegne Luka, se tekmeci le križajo

Po črnem obdobju s petimi porazi v šestih dvobojih so košarkarji Dallasa že kar hrepeneli po dobri predstavi in 11. zmagi v tej sezoni lige NBA. Na svoj račun so prišli na gostovanju pri New Orleansu, ki med čakanjem na okrevanje svojega prvega zvezdnika Ziona Williamsona po poletni operaciji stopala tava na predzadnjem mestu v zahodni konferenci.

Naloga Luke Dončića in soborcev je bila celo lažja, kot so pričakovali. Večino dela so opravili že v uvodni četrtini (41:23) in zmagali s 139:107. Ob zgodnjem visokem vodstvu so se povsem sprostili in do konca izkoristili kar 68,7 odstotka vseh metov iz igre, kar je za odstotek bolje od dotedanjega klubskega rekorda s tekme proti San Diegu iz leta 1983. Trojke so metali 18:34 (52,9 %), še bolj pa so blesteli pri poskusih za dve točki (39:49 ali 79,6 %), kar je tretji najboljši izkoristek v ligi NBA, odkar so leta 1954 dolžino napadov omejili na 24 sekund.

Sprva je sicer v oči bodla odločitev Dallasovega trenerja Jasona Kidda, da bo namesto Tima Hardawaya krilno vlogo v začetni peterki prevzel Reggie Bullock in poskušal okrepiti obrambne vrste. Ključ do prepričljivega uspeha je bil še enkrat Dončić, saj je že v prvi četrtini dosegel 18 točk in podelil 6 asistenc, konec dvoboja pa pričakal z 29 točkami (za dve 9:11, za tri 2:6, prosti meti 4:4), 14 asistencami in 4 skoki v pičlih 27 minutah igre, saj si je zadnji del ogledal s klopi. Nastop je delno pokvaril le z 8 izgubljenimi žogami, pri katerih je s povprečjem 4,5 tretji med vsemi v prvenstvu za Jamesom Hardnom iz Brooklyna (5) in Russellom Westbrookom iz vrst LA Lakers (4,7).

Prilagajanje med maratonom

»Vse se je začelo z Luko. Igral je za moštvo, dal nam je potrebno energijo in s podajami sprožil verižno reakcijo med nami,« je potrdil Dallasov center Kristaps Porzingis, ki je kljub načetemu gležnju prispeval 20 točk in 10 skokov, Hardaway pa je s 16 točkami dokazal, da ga Kiddova 'degradacija' ni preveč potrla. »Na igrišče smo pritekli z veliko željo in menim, da smo zares dobro sodelovali s podajami. Pri skoraj vseh metih smo bili neovirani, kar smo izkoristili,« je potrdil Dončić.

»Liga NBA je maraton z 82 tekmami pred končnico. Ko zaideš v težave, moraš nekaj spremeniti, kar včasih pomaga, včasih ne. Tokrat nam je rokada koristila, saj smo igrali odlično,« je ocenil slovenski as, ki je bil neposredno udeležen pri 83 odstotkih od Dallasovih prvih 35 točk; 16 jih je dosegel sam, pri 13 je prispeval asistenco. Tako je hitro postavil na glavo načrt trenerja gostiteljev Willieja Greena, da bo poskušal ustaviti Dallas s čvrstim pokrivanjem Dončića.

Podobne namere imajo vsi Greenovi kolegi, saj številke ne lažejo. Odkar je 22-letni Ljubljančan vkorakal v ligo NBA, se lahko pohvali z izkupičkom zmag in porazov 115:101, med njegovo odsotnostjo je Dallas pri beri 14:19. In če odštejemo njegovo prvo sezono pod ameriškimi obroči (28:44), je pri zgovornem razmerju 90:57.