Klica Barcelone se ne zavrača

Želeli so ga mnogi, dobil ga je največji. Domen Makuc, največji up slovenskega rokometa, je podpisal štiriletno pogodbo z Barcelono. Pri komaj 20 letih bo igral za devetkratne evropske prvake, morda bo jubilejni deseti naslov osvojil še letos na decembrskem F4 v Kölnu.



V Blaugrani se bo Primorec pridružil rojakoma Juretu Dolencu in Blažu Jancu. Trojica se bo v Celje vrnila prav kmalu, saj sta Celje Pivovarna Laško in Barcelona tekmeca tudi v novi sezoni lige prvakov. »Žal mi je, ker se od celjskih navijačev in vseh drugih nisem mogel posloviti na igrišču. Prav veselim se, ker bom znova prestopil prag Zlatoroga ter občutil to vzdušje. Hvala celjskemu klubu, ki mi je ponudil priložnost in vsa leta izkazoval veliko zaupanje, da sem lahko napredoval in prišel do naslednjega koraka v moji karieri,« je povedal organizator igre, prvi igralec, rojen v tem tisočletju, ki je dosegel zadetek v ligi prvakov. Bil je član mladinske reprezentance, ki je predlani v Celju osvojila naslov evropskega prvaka. V zadnjih treh sezonah je opozoril nase vso Evropo, vendar so njegov razvoj ves čas zavirale težave s koleni, ki naj bi bile zdaj preteklost. Makuc je namreč uspešno opravil zdravniški pregled v Barceloni, kar je omogočilo podpis pogodbe. Celjski klub pa je ob tem sklenil strateško partnerstvo z Barcelono, od katerega si veliko obeta v prihodnje. Prihajata Črnogorca, morda Vlah Makuc je imel s Celjem pogodbo še za dve sezoni. Višina odškodnine ni znana, je gotovo zajetna, bodo pa Celjani morali poiskati novega organizatorja igre. Zdaj imajo le Patrika Lebana in vsestranskega kapetana Davida Razgorja. Eden od kandidatov bi lahko bil Koprčan Aleks Vlah, ki zapušča Zagreb in še nima novega kluba. Direktor Rok Plankelj ne skriva, da bi si Vlaha želeli imeti in so že bili v stiku z njim, vendar se je zapletlo z Zagrebom, ki postavlja nerazumljive pogoje, četudi ne računa več nanj. V Zlatorogu sta sicer že dlje na preizkušnji dva mlada črnogorska igralca, z obema naj bi bili v stroki zadovoljni, zato bodo z njima sklenili profesionalni pogodbi. Nad dogovorom glede Makuca in katalonskega kluba je bil navdušen tudi predsednik 24-kratnih državnih prvakov Jernej Smisl. »Klica Barcelone se ne zavrača. Predvsem če pride za 20-letnika, ki ima kot doma vzgojeni igralec priložnost v najtrofejnejši evropski klub priti neposredno iz slovenske lige. Njegova meja je nebo in verjamem, da je podobno s podpisom strateškega sodelovanja med kluboma,« je povedal Smisl.