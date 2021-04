Jesenice neupravičeno že odpisali

Ljubljanski kapetan Žiga Pance se dobro zaveda pomembnosti današnje tekme. Foto: Voranc Vogel

Ko ima hudič mlade ...

Večkrat smo že omenili, da v hokejskem svetu pravijo končnici sezone peti letni čas. Gre preprosto za posebno poglavje ob koncu dolge zime, nepredvidljivo in po navadi zelo zanimivo. In takšno doživljajo v zadnjih dneh hokejisti Jesenic in Olimpije. Prvi so se vrnili v boj za uvrstitev v veliki finale, potem ko se jim je ta že odmikal, ljubljanskim zmajem pa je kot favoritom sezone v alpski ligi zdaj v polfinalu nepričakovano spodrsnilo že na drugi tekmi zapored. Danes bo v Podmežakli (17.30) in Tivoliju (19.30) padla odločitev o udeležencih finalne serije.Četrtkovi junaki so bili s slovenskega zornega kota jeseniški železarji. Ni jih bilo malo, tudi med njihovimi privrženci, ki so jih odpisali pred potjo v Asiago in se tako soočali s spoznanjem, da se bo moštvo – kot vedno doslej v alpski ligi – ustavilo v polfinalu sezone. Toda v Italiji je zmagalo z golom v podaljšku s 3:2, skupni izid v seriji izenačilo (2:2) in si priigralo današnjo tekmo odločitve.Jeseničani so uresničevali trenerjeve besede, da bodo res garali za zmago št. 2 in preložitev uganke o finalistu. »Res je bil to pravi boj na ledu, kot se spodobi za izločilni del sezone. Tako domače moštvo kot tudi naše je imelo svoje trenutke, posebno pa sem pri naših hokejistih opazil silno željo ter enotnost na igrišču in klopi, kako so vsi do zadnjega odločeni iz Asiaga odnesti zmago,« je poudaril trener, ki je včerajšnji dan namenil za počitek, danes pa se bo zjutraj skupaj z igralci zbral v dvorani. Za dobre četrt ure bodo preizkusili ledeno ploskev, nato pa se tokrat v popoldanskem terminu odločno lotili lova za prvim jeseniškim finalom v tem tekmovanju.Pri Olimpiji je zgodba drugačna. Klub namreč brani lovoriko, potem ko je v silno napetem finalu pred dvema letoma osvojil pokal v Brunicu, ob vznožju znanega smučišča Kronplatz, in tudi po vsem videnem do te končnice je prav zeleno-belo moštvo udarni kandidat za novo slavje. Povrhu se tivolska kompozicija pod streho Slovenskih železnic pripravlja za naslednjo sezono v elitni ICEHL in poskuša dvigovati temperaturo med svojimi privrženci.Nazadnje jim je sporočilo, da je moštvo pripravljeno za zmago v Asiagu. Toda prav pri tem nam je uhajal spomin k besedam izkušenega trenerja, češ da končnica skriva svoje pasti in zakonitosti, predvsem pa se je treba izkazati v tekmovalnem boju.In pri tem je zmajem zdaj že dvakrat spodrsnilo. Najprej nepričakovano v Tivoliju, nato pa tudi na Predarlskem pri moštvu Lustenaua. Zgolj v slabo tolažbo je bil ob porazu z 1:2 pogled k statistiki strelov proti vratom – ta je razkrival razmerje 41:25 za Olimpijo! »Vidite, ko ima hudič mlade, se težave kopičijo ... Poskušali smo z vseh položajev, pa preprosto nimam odgovora ob vprašanju, zakaj ne zabijemo več golov,« se je včeraj spraševal izkušeni kapetanNa svoji športni poti je prestal že kopico tekem v končnicah, zabil je tudi gol odločitve za zgodovinski naslov Bolzana v EBEL, zdaj pa je pred nevsakdanjim izzivom: »Preprosto nismo vajeni, da dvakrat zapored v sezoni izgubimo. Toda vseeno imamo še vedno vse v svojih rokah, zato moramo strniti glave in se zbrati za sobotno zmago.«