Jan Urbas: Riga je lepa, pogrešam le točke

Pred slovenskimi hokejisti je na svetovnem prvenstvu v latvijski metropoli tekma št. 4, ob 15.20 jo čaka dvoboj z močno češko vrsto. Zaenkrat risi še niso ujeli plena, najbližje so mu bili nazadnje z Norvežani (0:1), ko izjemne bojevitosti niso kronali z vsaj enim golom. Pred prihajajočo drugo polovico slovenskih nastopov smo se pogovarjali z Janom Urbasom, kapetanom naše izbrane vrste.

Proti vikingom ste uprizorili res Izjemen boj, toda nagrade z vsaj točko ali kar vsemi tremi ni bilo?

»Borili smo se na vso moč, nimamo si kaj očitati. Na koncu je enostavno tako: če ne zabiješ gola, se ne moreš veseliti zmage ...«

Kaj je odločalo med samo igro?

»Dobro smo vstopili v tekmo, prejeli smo gol in se nato odločno spustili v lov. Ključni so bili verjetno trenutki igre s hokejistom več na ledu. Nekajkrat smo imeli to prednost, toda priložnosti nismo izkoristili. In kot sem dejal, brez gola pač ni zmage.«

Pa so vas Norvežani pri čem presenetili? Na velikih tekmovanjih jih v zadnjem desetletju zlepa ne morete premagati ...

»Niti ne. Poznamo strukturo njihove igre. Zelo čvrsti so pri obrambni postavitvi, blizu so drug drugega in nato čakajo na svojo priložnost. Eno od teh so izkoristili, nam pa njihovega zidu ni uspelo prebiti.«

Sicer pa je bil na nasprotni strani tudi Markus Vikingstad, vaš soigralec iz Bremerhavna v elitni nemški ligi. Ko se zdaj tukaj pogovarjava, je šel mimo naju in vas 'po hokejsko' pozdravil s palico. Sta se zapletla v kakšen pogovor pred to tekmo?

»Seveda sva se pozdravila ob prihodu v dvorano. Tekma nato zahteva popolno zbranost, takrat si predvsem osredotočen na dogajanje na ledu. V prejšnjih dneh sva malo poklepetala, se nama pa urniki prepletajo, sleherna reprezentanca ima svoj dnevni red, tako da žal ni bilo priložnosti za kakšno daljše druženje.«

Po sredinem treningu nam je selektor Matjaž Kopitar potrdil, da bo prišlo do sprememb v drugem, tretjem in četrtem napadu. Le vaš z Miho Verličem in Žigo Jegličem ostaja takšen, kot je bil ob prihodu v Rigo.

»Od tekme s Kanado se vzpenjamo, res pa je, da sem od sebe na tekmi z Norveško pričakoval več. Naš napad naj bi bil gonilna sila in upam, da bomo to z igro in goli potrdili v prihajajočih dneh. Pred nami so še štiri tekme, zdaj razmišljamo le o naslednji.«

Ta bo v četrtek proti Češki, vselej eni vodilnih hokejskih velesil, ki se ji je zataknilo nazadnje proti Latviji.

»Spremljali smo tekmo, Latvijci so res kakovostno igrali. Mi moramo odločno pristopiti k igri, podobno kot proti Kanadi. Morda te močnejši tekmec tudi kdaj podcenjuje, tu se skriva tvoja priložnost. Lahko bi presenetili Kanadčane, le kakšno napako manj bi si morali privoščiti.«

Kako je v Rigi v prostem času?

»Po tej plati je res vse v najlepšem redu. Vreme je bilo v prvem tednu našega bivanja prav prijazno, sprehodi do starega mesta in sprostitev ob kavi te napolnijo z energijo, veliko je parkov, Riga ti hitro postane všeč. Zdaj nam preostane le, da izboljšamo učinek na ledu.«