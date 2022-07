Z velikimi ambicijami športnikov je pogosto križ. Če se uresničijo, si rečemo, da je bil uspeh pričakovan, in se prikrajšamo za delček vznemirjenja. Če se načrt sfiži, pa ima razočaranje še bolj negativne primesi. Bogata zgodovina podvigov slovenskim slalomistom na divjih vodah vendarle ne dopušča pravice do lažne skromnosti. Na svetovno prvenstvo v Augsburgu so odpotovali po novo žetev kolajn in že prvi dan osvojili dve. Trojica v moštvu kanuistov najdragocenejšo z zlatim sijajem, ekipa kajakašic srebrno. Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič imajo za seboj bogato skupno pot, na kateri...