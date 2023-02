Enzo nov dokaz angleške potence

LONDON • V zadnjih minutah zimskega prestopnega roka, natančneje v zadnjih dveh minutah, se je vendarle zgodilo – argentinski vezist Enzo Fernandez je v torek zvečer za 121 milijonov evrov prestopil iz portugalske Benfice k angleškemu Chelseaju in postal najdražja okrepitev v zgodovini elitne angleške lige. Prestopni rok se sicer še zdaleč ni zaključil. V Avstriji bodo poslovali vse do 6. februarja, slovenski klubi pa do sredine tega meseca, ko bodo vrata nogometne tržnice zaprli tudi Hrvati in Švicarji, vmes pa v tem vrstnem redu še Turki, Srbi, Makedonci, Črnogorci, Romuni in Madžari.

Vsi pogledi so bili seveda uprti v najmočnejša evropska prvenstva, Angleži pa so bili pri nakupih v zgodovinski »formi«. Za prestope so po podatkih specializirane spletne strani Transfermarkt zapravili več kot 830 milijonov evrov. Angleški mediji so sicer poročali o kar 1,13 milijarde evrov, ki so jih otoški klubi to zimo skupno plačali za odkupe pogodb ali izposojo nogometašev. Vložek je skoraj trikrat višji, kot je bil januarja lani.

»Benfica je veliko večja od enega igralca. Ko nekdo želi oditi in najde klub, ki je pripravljen plačati odkupno klavzulo, imaš zvezane roke,« je bil realen nemški trener Benfice Roger Schmidt, ki je z 22-letnim novopečenim članom Chelseaja sodeloval od julija. Fernandez je portugalskemu velikanu na položaju srednjega vezista pomagal do prvega mesta v prvenstvu, v katerem imajo orli še naprej zgolj en poraz, in uvrstitve v osmino finala lige prvakov, v kateri nekdanji klub Zlatka Zahovića in Jana Oblaka 15. t. m. čaka prva tekma z Bruggejem.

Chelsea je šele na 10. mestu

Benfica ga je poleti pripeljala iz vrst argentinskega velikana River Plata, ki mu bo prepustila tudi četrtino zaslužka, okoli 30 milijonov evrov. Fernandeza so sicer na lanskem svetovnem prvenstvu v Katarju izbrali za najboljšega mladega igralca turnirja, ki ga je osvojil z Argentino.

Chelsea je poskrbel za kar tri od petih najdražjih prestopov te zime, potem ko je za najmanj 70 milijonov evrov – končni znesek bi lahko v primeru uspešnih nastopov znašal 100 milijonov – pripeljal ukrajinskega napadalnega vezista Mihajla Mudrika (Šahtar Doneck) in francoskega branilca Benoita Badiashileja (Monaco, 38). Finančna moč otoških klubov je tolikšna, da so se celo klubi drugoligaškega tekmovanja, tako imenovanega championshipa, v zimskem prestopnem roku uvrstili na visoko osmo mesto lestvice zapravljivcev in z 28 milijoni evrov le malenkost zaostali za elitnima špansko la ligo (32 mio) in italijansko serie A (31 mio).

327 milijonov evrov je v zimskem prestopnem roku zapravil Chelsea, v poletnem pa 306, s čimer je postavil angleški rekord.

Pozornost se bo zdaj iz pisarn preusmerila nazaj na zelenice, kjer mora Chelseajev trener Graham Potter pred začetkom svojega petega meseca na modri klopi hitro najti zmagovito formulo in dvigniti moštvo z 10. mesta v premier league. Kdo ve, kaj bi se lahko zgodilo, če bi na jutrišnjem (21.00) domačem obračunu z najbližjim londonskim sosedom Fulhamom sledilo novo razočaranje proti ekipi, katere vrednost na tržišču znaša dobra dva Fernandeza ...