Dvomov o zmagovalcu ni več

Pet uvodnih partij dvoboja med aktualnim svetovnim šahovskim prvakom Magnusom Carlsenom in njegovim izzivalcem Janom Nepomnjaščijem se je končalo brez zmagovalca in obračun je bil do tega trenutka povsem izenačen. Dinamika pa se je povsem spremenila po epski šesti partiji, ki se je izkazala za prelomno in katere razplet je očitno naznanil začetek izzivalčevega skorajšnjega potopa.

BELI NA POTEZI Carlsen–Nepomnjašči, Dubaj 2021 (8. partija). Zadnja poteza črnega, 21…b5, sicer napada belega lovca, a predstavlja veliko napako. Kako je beli prišel do materialne prednosti? REŠITEV: 22.Da3!+ Kg8 23.Dxa7 in napaden je tudi črni lovec na d7. Beli je na ta način osvojil kmeta, ki mu je v nadaljevanju zadoščal za zmago. Podobno bi bilo v primeru 22…Dd6 23.Dxa7, saj beli tokrat grozi z matom po 8. vrsti.

Dramatična šesta partija se je s skoraj osmimi urami igre in 136 odigranimi potezami zapisala v zgodovino kot najdaljša partija dvobojev za naslov svetovnega prvaka. Carlsen je imel bele figure in po mirnem začetku, ki ni obetal pretirano zanimivega razpleta, se je igra razživela v trenutku, ko se je izzivalec odločil zamenjati svoji trdnjavi za nasprotnikovo damo.

Prednost je do štiridesete poteze prehajala z ene strani na drugo, k čemur je poleg kompleksne pozicije največ pripomoglo pomanjkanje časa za razmišljanje obeh protagonistov. V nadaljevanju je bila pozicija zelo dolgo še vedno v okvirih remija, a je imel Magnus Carlsen več možnosti, da poskuša z dolgotrajno igro na zmago. Strategija utrujanja nasprotnika se mu je obrestovala, potem ko je slednji v 130. potezi storil odločilno napako, ki jo je svetovni prvak šest potez pozneje izkoristil za prvo zmago v dvoboju.

Presenetljiva spregleda

Sedma partija se je končala z remijem, potem ko v njej nismo videli veliko akcije in sta si tekmeca najverjetneje želela predvsem nekaj več počitka po brutalno stresnem predhodnem dnevu. A počitek je očitno veliko bolje del Carlsenu, ki je z zaporednima zmagama v naslednjih dveh partijah prišel do vodstva 6 proti 3 in tako rekoč zapečatil dvoboj v svojo korist. Raven igre izzivalca je v osmi in deveti partiji močno strmoglavila in dva za tovrstno stopnjo precej presenetljiva spregleda sta izničila vse njegove možnosti za končni uspeh.

Chessoy

Svetovni prvak deluje čvrsto in suvereno, do zdaj si ni privoščil nobenega zares velikega spodrsljaja in bo s takšnim nadaljevanjem najverjetneje že predčasno četrtič uspešno ubranil naslov.