Dobre novice iz Pekinga: Žan Košir prvič negativen

Iz Pekinga in slovenskega olimpijskega tabora prihajajo dobre novice. Naš deskar na snegu Žan Košir je v izolacijskem hotelu, kjer biva že vse od prihoda na Kitajsko, je bil na testu danes prvič negativen. Če bo tako tudi v soboto, se bo lahko preselil v olimpijsko vas in se ravnal po protokolu »bližnjega stika«. Žan se bo lahko udeležil treningov in tekmovanj po posebnem protokolu, ki velja za vse tako imenovane bližnje stike. Zanj bodo uredili poseben prevoz in testiranje dvakrat na dan. En teden se bo moral testirati na 12 ur. Če bodo vsi njegovi testi negativni, se lahko pridruži preostalim članom reprezentance.

Žal je še vedno v izolacijskem hotelu Žanov serviser Darko Centrih. Pomočnik trenerja pri smučarskih skokih Anže Lavtižar in tekačica na smučeh Eva Urevc se lahko z današnjim dnem udeležujeta aktivnosti kot 'bližnji stik'.

Slovenci uspešno prestali testiranja

V OKS še pojasnjujejo, da so športniki, ki so na prizorišče prispeli danes, uspešno prestali vse PCR-teste in se pripravljajo na jutrišnje odprtje iger in prve uradne treninge. Danes so na treningih blestele smučarske skakalke, ki so pokazale, da merijo na najvišja mesta.