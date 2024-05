Ujeli smo ju skupaj: Tone Rop in Melita Župevc na ... (FOTO)

Sinoči je v Novi Gorica potekala državna proslava ob obletnici vstopa v EU. Na Trgu Evrope, skupnem trgu obeh Goric, so pred 20 leti vstop Slovenije v EU pričakali takratni predsednik vlade Anton Rop, takratni predsednik državnega zbora Borut Pahor in takratni predsednik Evropske komisije Romano Prodi, ki so se poleg predsednice republike Nataše Pirc Musar in drugih visokih predstavnikov države udeležili tudi današnje proslave.

Premier Robert Golob in evropski komisar Janez Lenarčič sta na proslavi izpostavila prednosti, ki jih je s članstvom v povezavi pridobila Slovenija. Premier je spomnil, da je Nova Gorica zrasla na evropskih vrednotah oziroma ideji o novem, drugačnem, sodobnem mestu, v katerem bodo ljudje živeli svobodno in v medsebojnem spoštovanju.

V prvi vrsti je sedel politični vrh, med njimi pa tudi Rop in njegova partnerica Melita Župevc, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, ki je zadolžena za strateško komuniciranje. Nekoč je bila poslanka (Pozitivna Slovenija).

Župevčeva je letos karierno napredovala. V kratkem bo namreč zapustila Slovenijo in odhaja na čelo slovenskega stalnega predstavništva pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju.

Rop in Župevčeva imata tudi hčerko, staro enajst let.

