Komentar Bojana Budje: Prvi počep

Živimo čase, ko je domala vsak dan prazničen. Minuli dnevi so bili večinsko namenjeni obletnici slovenskega vstopa v EU, pa praznovanju najlepšega mesta na svetu, slavila je tudi Evropa, bil je dan zmage nad fašizmom in nacizmom ter zagotovo še kaj. Včerajšnji petek je denimo zaznamoval svetovni dan gibanja. Kot edini pravi in učinkoviti odgovor na pravo pravcato epidemijo debelosti.

Slovenijo bo zajela pred napovedanim letom 2030, Svetovna zdravstvena organizacija se dobesedno zgraža nad skokovitim porastom evrodebeluhov. Vključno z mano. V letih pred nami bo denimo tri četrtine Angležev dobesedno zalitih z odvečno maščobo, bajsastih Ircev bo kar devet desetin. Nič boljše ni na stari celini, sloji maščobe bodo dodatno zaobljali postave po Španiji, Avstriji, Grčiji, Češki in Slovaški. Zaporedje ni naključno, tudi ne spoznanje, da jim sledimo Slovenci in Slovenke.

V počastitev včerajšnjega svetovnega dne gibanja sem si izračunal indeks telesne mase.

Nacionalni inštitut javnega zdravja nam za več zdravja predpisuje več gibanja. Kilogrami odvečnega sala prinašajo sladkorne bolezni, različne vrste raka, visok krvni pritisk, bolezni srca in ožilja, krivi so jetrnih obolenj, ortopedskih zapletov, dermatoloških sprememb, nevroloških in hormonskih motenj ter še in še. Uradno je debelost na prvem mestu vzrokov, ki nas množično pošiljajo na oni svet. Da ne bi bilo čisto tako, bi se morali gibati. Odraslim je tedensko predpisanih kakih 300 minut hitre hoje s primerno količino počepov, sklec in trebušnjakov, otrokom pa vsaj 60 minut vsakodnevne visoko aktivne aerobne telesne dejavnosti. Tako teorija. Vsak zase najbolje ve, koliko ji sledi in koliko gibalnih veščin zmore.

Tedensko predpisano normo sam dosežem kvečjemu v enem mesecu. Ker pač rad jem in ker v teku ter hitri hoji ne vidim kakega posebnega užitka. Prebral sem celo, da lahko ob presežku pičlih enajst kilokalorij na dan – kar je četrtina enega samega kurjega jajca ali gomolj zelene – vsako leto pridobimo pol kilograma telesne teže. Ali 5 kilogramov v desetih letih. Jaz sem si viške sala nabral drugače. Tako kot večina nas. Predebela na zemeljski obli nas je kar poltretja milijarda, številka še narašča.

Priznam, včerajšnjega svetovnega dne gibanja nisem počastil z enim samim dodatnim korakom, kaj šele s počepom ali trebušnjakom. Sem si pa izračunal indeks telesne mase. Kako? Telesno težo v kilogramih delimo s kvadratom telesne višine v metrih. Vsi, katerih indeks je večji od 29,9, so debeluhi in požeruhi. Groza! Danes začnem s prvim počepom.