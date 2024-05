Med ropom je Vikiju zastalo srce

V ponedeljek zjutraj je krajane v idilični gorenjski vasici Moste v občini Žirovnica pretresla žalostna novica o smrti njihovega sovaščana. Našli naj bi mrtvega v postelji. Gre za 83-letnega Viktorja Stražišarja, uglednega zobozdravnika, ki je vso svojo delovno dobo oddelal v Obratni ambulanti jeseniške železarne. Že kmalu so novici sledile govorice, da so okoliščine smrti zelo sumljive, da naj bi upokojenca med vlomom v njegovo hišo roparji celo umorili. »Viktorja so umorili. Menda naj bi ga oropali. Že dva dni so tu policija in kriminalisti, vendar nam nihče nič ne pove, kaj se dogaja,« so ...