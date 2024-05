Ustvarila sta kulinarično dopolnitev degustacije penine Untouched By Light

Srednja šola za gostinstvo in turizem (SŠGT) Radenci je med drugimi sodelovala v evropskem projektu Talent Lab, ki je potekal med 1. 9. 2022 in 30. 4. 2024. Projektne aktivnosti so osredotočene na krepitev zmogljivosti obstoječega podpornega okolja, povezovanje med izobraževalnimi institucijami in regionalnim gospodarstvom.

Poudarek je na praktičnem delu mladih, ki se povezujejo z lokalnimi podjetji in rešujejo strokovne izzive. »V tem šolskem letu smo sodelovali s podjetjem Radgonske gorice iz Gornje Radgone. V projekt sta bila vključena dva dijaka 5. Pt-razreda, Jasna Habjanič in David Ferko, z mentorico v šoli, Zdenko Mesarič, in mentoricama v podjetju, Martino Ficko ter Moniko Pavlič. Letošnji izziv je naslovljen: »Kako kulinarično dopolniti degustacijo penine Untouched By Light v popolni temi?« Gre za penino, ki jo unikatno pridelujejo le v Radgonskih goricah,“ je razložila Karmen Stolnik, ravnateljica SŠGT Radenci.

Jedi so po okusu in izgledu bili ustrezni za strežbo s penino v popolni temi FOTO: Oste Bakal

V sodelovanju z mentoricama iz Radgonskih goric so postavili izhodišča za reševanje izziva. Zastavili so si temeljno vprašanje: Kako doseči enogastronomski učinek, kjer konzument okuša hrano in vino v popolni temi kleti oz. degustacijskega prostora? Dijaka sta sestavila seznam ustreznih živil, pretežno lokalnega izvora. Pri snovanju in kreiranju jedi sta morala upoštevati želje in potrebe podjetja, s katerim sodelujejo.

Tehnologija priprave

Tehnologija priprave degustacijskih jedi mora omogočati pripravo posameznih faz vnaprej tako, da bo priprava in ponudba degustacijskih jedi fleksibilna. »Dijaka sta po pripravi avtorskih receptur v učni kuhinji poskusno pripravljala jedi. Pri delu sta prilagajala normative in postopke priprave jedi specifiki postrežbe. Naposled sta pripravljene jedi predstavila in postregla šestčlanski strokovni ekipi v RG Bistroju v Gornji Radgoni. Jasna je predstavila hrustljave kroglice s hrenovo peno in bučnim oljem, diske rdeče paprike z ajdovim nadevom, mesno sekanico v testenem ovoju ter gobove princeske s čičerikino kremo in tartufi. David je predstavil marinirane piščančje kocke, losos s kaviarjem, tortice s savinskim želodcem in bučne mehurčke,« je dodala ravnateljica Karmen Stolnik.

Degustatorji so okušali, zastavljali vprašanja, podajali mnenja in pripombe. Dijaka sta suvereno in strokovno odgovarjala, saj sta sama kreirala jedi in jih tudi večkrat pripravila. Obe mentorici in drugi člani strokovne ekipe so delo obeh dijakov pohvalili. Strinjali so se, da so predstavljene jedi primerne tako po okusu kot po izgledu in se lahko strežejo ob degustaciji penine Untouched By Light, ki poteka v popolni temi. Dijakoma, mladima talentoma, so zaželeli uspešno nadaljnjo pot v svetu gastronomije.

