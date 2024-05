Prihaja nebesni pojav, ki bo usoden za štiri astrološke znake

Čas za spuščanje in popravljanje napak (Suzy)

Ljudje so se od nekdaj bali mrkov in jih povezovali s prihajajočimi katastrofami in neprijetnimi dogodki. Še danes se redko kdo zaveda, da nam lahko prinesejo tudi dobre stvari in da nam nikoli ne vzamejo tistega, kar še potrebujemo, ampak zgolj tisto, kar je preživeto, a si tega zaradi občutka varnosti ali odpora do sprememb sami ne upamo spustiti.