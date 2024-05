Arena Zagreb že rezervirana?! Hrvaška televizija nam je povedala, kaj bodo storili v primeru zmage ...

Na hrvaško televizijo smo se obrnili z vprašanjem, kakšen je njihov načrt, če se zgodi, da bi v soboto dejansko zmagal njihov predstavnik. »HRT in Hrvaška smo ponosni na uspeh našega predstavnika Baby Lasagna na Evroviziji. Seveda mu želimo zmago in se vsem zahvaljujemo za podporo,« so zapisali.

O morebitni zmagi so skrivnostno dejali: »Če bi se to zgodilo, bi Pesem Evrovizije potekala v Zagrebu, najverjetneje v Areni Zagreb, a zaenkrat je vse le želja, za natančnejše podrobnosti je treba počakati na razplet sobotnega finalnega večera.« Več niso želeli reči.

Hrvaški mediji sicer poročajo, da je Arena Zagreb blokirala rezervacije za april in maj 2025. Slobodna Dalmacija piše, da naj bi Areni Zagreb naročili, naj ne sprejema rezervacij za april ali začetek maja 2025, saj je Hrvaška favorit za zmago na Evroviziji 2024.

Vir na hrvaški postaji HRT jim je povedal, da: »Velike upe polagamo v zmago Baby Lasagne na Pesmi Evrovizije … Vodstvo Arene Zagreb smo prosili, da se ne dogovarjajo glede dogodkov v obdobju od aprila do dela maja.«

Nič nenavadnega ni, da se televizijske postaje obrnejo na morebitna prizorišča, če veljajo za enega od favoritov za zmago na Pesmi Evrovizije. Švica, ki je trenutno drugi favorit, naj bi postopala enako.