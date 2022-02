Športni psiholog: Pozitiven test tik pred OI je lahko travma za celo življenje

Olimpijske igre so tik pred vrati, številni športniki le še ure odštevajo do tekem in nastopov, za katere so garali zadnja štiri leta, da bi dobili najbolj čislano priznanje, kar jih je v športu - olimpijsko kolajno. Toda pandemija koronavirusa je te dni mnogim že razblinila sanje. Dan za dnem se vrstijo novice o okužbah številnih vrhunskih športnikov, med njimi je denimo deskar Žan Košir, lastnik treh olimpijskih kolajn, ki je že več dni v izolaciji v Pekingu, tik preden bi se vkrcal na letalo, pa je za okužbo izvedel alpski smučar in naš zadnji smukaški zmagovalec Martin Čater.

Lahko pride do poškodbe, bolezni v zadnjem trenutku, toda zdi se, da je pozitiven test tik pred tekmo vseeno drugačen in bolj boleč udarec. Za mnenje o tem smo povprašali slovenskega strokovnjak s področja športne psihologije Mateja Tušaka. »Situacija je za vse športnike zelo neprijetna. Gre pa za novo realnost. Do zadnjega se ne ve, kako in kaj, zato je to ekstremno stresna izkušnja, ki bo zagotovo povzročila veliko čustvenih pretresov pri športnikih. Treba bo biti zelo psihično trden, da se ti stvari ne podrejo. Tudi v primeru, da imaš negativne teste. Vsak dan znova je lahko športnika strah, da ni morda asimptomatski. Vsi, ki so v igri za kolajne, so še toliko bolj pod pritiskom.«

Slovenci brez psihologa

Toda to je trenutno realnost za vse športnike sveta. Bi pa verjetno v takšnih primerih zelo prav prišlo, če bi imeli v ekipi podporo psihologov. V slovenski je denimo nimajo. »Na tem bi bilo treba tudi preventivno veliko delati. Gre za močan stres. Dobro bi bilo, da bi imeli tekmovalci psihološko pomoč, s katero bi odpravljali to napetost,« pravi Tušak, a tudi dodaja, da nekomu, ki ni vajen dela s psihologom, ali pa je bolj vajen delati s kakšnim drugim strokovnjakom, te stvari niti ne pomagajo prav veliko. Psiholog, ki je slovensko olimpijsko reprezentanco spremljal v Sočiju, Londonu in Vancouvru, se tudi zaveda, da je spremjevalna ekipa vedno zelo omejena, prednost pa seveda imajo trenerji.

Kako naj se športnik spoprime z novico, da ne more na OI, kakšne posledice mu to pusti? »Zaenkrat veliko takšnih izkušenj športniki še niso imeli. Na poletnih OI je bilo virusa vseeno precej manj. Zagotovo bodo to hude stiske, zlasti za športnika, ki je v igri za visoka mesta. To je lahko travma za celo življenje. Samo predstavljajte si avstrijsko skakalko Marito Kramer. V življenjski formi, vodilna v svetovnem pokalu, morala bi samo pobrati zlato kolajno, pa zdaj niti na prizorišče ne more odpotovati. Če bo pozneje osvojila še kakšno kolajno, ji bo morda nekoč malo manj hudo, če pa ne, pa jo lahko to močno zaznamuje. Vse to utegne za seboj potegnili veliko travm, s katerimi se bodo športniki soočali v prihodnjih letih,« še pravi izkušeni psiholog, ki pa tudi dodaja, da so takšna pač pravila in ta veljajo za vse enako. Če bi prišlo do množičnega izbruha, bi bilo treba OI odpovedati.

Naj ne jemlje športnega fokusa

Pravi tudi, da bi bilo dobro, da se ekipe s športniki pogovarjajo o teh stvari, jih pripravijo na to. »Toda po drugi strani gredo na OI s ciljem, da osvojijo kolajno. Če bi razmišljali le o tem, da se lahko okužijo, lahko to ogroža fokus in možnosti za osvojitev medalje. Prava pot je, da se športniki držijo ukrepov, se obnašajo samozaščitno, po drugi strani pa morajo tudi verjeti, da se jim okužba ne bo zgodila. Na ravni zveze pa je treba nujno nuditi podporo tistim, ki jih bodo prizadeli takšni udarci.«

Eden tistih, ki trenutno preživlja kalvarijo je gotovo Košir. Iz Kitajske prihajajo informacije, da v hotelu za izolacijo zanje ni najbolje poskrbljeno. Ker je še vedno pozitiven, je ostal tudi brez priložnosti, da na slovesnosti vihti slovensko zastavo. Njegov prvi nastop je na sporedu 8. februarja, ali se bo dotlej rešil okužbe, je vprašanje. Tušak se sprašuje, kako se bo lahko boril za kolajno, če bo tik pred največjo tekmo 10 dni brez treninga. »To je katastrofa. Na tekmo se tudi po koncu izolacije ne bo mogel pripravljati, kot bi želel, saj so je dostopi do tekmovališč tam omejeni. Tudi če mu uspe premagati okužbo, bo težko prišel do vrhunske uvrstitve. zdi se skoraj misija nemogoče. To so velike stiske, zares upam, da se naši glavni kandidati temu zapletom izognejo.«